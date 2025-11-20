Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила четыре ракеты Storm Shadow и 119 беспилотников - РИА Новости, 20.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
12:32 20.11.2025 (обновлено: 12:36 20.11.2025)
ПВО сбила четыре ракеты Storm Shadow и 119 беспилотников
ПВО сбила четыре ракеты Storm Shadow и 119 беспилотников
ПВО сбила четыре ракеты Storm Shadow и 119 беспилотников

© РИА Новости | Перейти в медиабанкФрагменты ракет ATACMS
Фрагменты ракет ATACMS. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Средства ПВО за сутки в ходе СВО сбили четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании и 119 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщило Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании и 119 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении МО РФ.
Ракета Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Bloomberg узнало о поставках Британией Киеву дополнительной партии ракет
3 ноября, 13:37
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВ миреУкраина
 
 
