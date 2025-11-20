https://ria.ru/20251120/pvo-2056191827.html
ПВО за ночь сбила 65 украинских беспилотников
ПВО за ночь сбила 65 украинских беспилотников - РИА Новости, 20.11.2025
ПВО за ночь сбила 65 украинских беспилотников
Средства ПВО ночью ликвидировали 65 дронов ВСУ над регионами России, сообщило Минобороны. РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T07:20:00+03:00
2025-11-20T07:20:00+03:00
2025-11-20T07:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
воронежская область
рязанская область
вооруженные силы украины
тульская область
республика крым
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854150163_0:267:3072:1995_1920x0_80_0_0_dda0434df5a888de14af62ddf4b64643.jpg
https://ria.ru/20251120/spetsoperatsiya-2056189922.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
воронежская область
рязанская область
тульская область
республика крым
тамбовская область
липецкая область
брянская область
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854150163_134:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_6c9ee4b7f70c39fe6f07223170596cff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, воронежская область, рязанская область, вооруженные силы украины, тульская область, республика крым, тамбовская область, беспилотники, липецкая область, брянская область, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Воронежская область, Рязанская область, Вооруженные силы Украины, Тульская область, Республика Крым, Тамбовская область, Беспилотники, Липецкая область, Брянская область, Белгородская область
ПВО за ночь сбила 65 украинских беспилотников
Российские силы ПВО за ночь сбили 65 украинских БПЛА