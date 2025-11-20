Рейтинг@Mail.ru
ПВО за ночь сбила 65 украинских беспилотников
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
07:20 20.11.2025
ПВО за ночь сбила 65 украинских беспилотников
ПВО за ночь сбила 65 украинских беспилотников
Средства ПВО ночью ликвидировали 65 дронов ВСУ над регионами России, сообщило Минобороны. РИА Новости, 20.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
воронежская область
рязанская область
вооруженные силы украины
тульская область
республика крым
россия
воронежская область
рязанская область
тульская область
республика крым
тамбовская область
липецкая область
брянская область
белгородская область
безопасность, россия, воронежская область, рязанская область, вооруженные силы украины, тульская область, республика крым, тамбовская область, беспилотники, липецкая область, брянская область, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Воронежская область, Рязанская область, Вооруженные силы Украины, Тульская область, Республика Крым, Тамбовская область, Беспилотники, Липецкая область, Брянская область, Белгородская область
ПВО за ночь сбила 65 украинских беспилотников

Российские силы ПВО за ночь сбили 65 украинских БПЛА

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Средства ПВО ночью ликвидировали 65 дронов ВСУ над регионами России, сообщило Минобороны.
«
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 65 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.
Боевая работа РСЗО Град группировки войск Центр в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
ВС России поразили цех по ремонту техники ВСУ в Харьковской области
06:52
Из них 18 сбили в Воронежской области, 16 — в Рязанской и 14 — в Белгородской.
Кроме того, российские бойцы поразили семь БПЛА в Тульской области, четыре — в Брянской, три — в Липецкой, два — в Тамбовской и один — в Крыму.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
