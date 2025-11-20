https://ria.ru/20251120/pvo-2056186951.html
В Тульской области за ночь уничтожили семь украинских БПЛА
В Тульской области за ночь уничтожены семь украинских БПЛА, пострадавших и ущерба нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T06:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
тульская область
дмитрий миляев
министерство обороны рф (минобороны рф)
тульская область
