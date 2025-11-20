Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил преемственность при выборе нового командующего "Юг" - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:04 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/putin-2056455525.html
Путин отметил преемственность при выборе нового командующего "Юг"
Путин отметил преемственность при выборе нового командующего "Юг" - РИА Новости, 20.11.2025
Путин отметил преемственность при выборе нового командующего "Юг"
Президент России Владимир Путин отметил полную преемственность при выборе нового командующего группировки войск "Юг", которым стал начальник штаба этой же... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T23:04:00+03:00
2025-11-20T23:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
сергей медведев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047538466_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_015cf1a3dd81b8600468112196fb2f29.jpg
https://ria.ru/20251120/gerasimov-2056439481.html
https://ria.ru/20251120/komandujuschij-2056437401.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047538466_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_1a6c63aa1fe50b2207a4f6f5466299c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, сергей медведев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Сергей Медведев
Путин отметил преемственность при выборе нового командующего "Юг"

Путин отметил полную преемственность в выборе командующего группировки "Юг"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил полную преемственность при выборе нового командующего группировки войск "Юг", которым стал начальник штаба этой же группировки Сергей Медведев.
Путин в четверг посетил один из командных пунктов группировки войск "Запад", где провел совещание с участием главы Генштаба, начальника главного оперативного управления, командующих группировками "Запад" и "Юг". В совещании принимал участие уже новый командующий "Южной" группировки. Как напомнил Путин, бывший командующий Александр Санчик был назначен заместителем министра обороны РФ.
Герасимов докладывает Путину об освобождении Купянска - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Соединения группировки "Запад" освободили Купянск, заявил Герасимов
Вчера, 21:37
"Хотел бы заслушать нового командующего группировки "Юг". Для вас это не новая работа, имея в виду, что вы были начальником штаба этой же группировки. В этом смысле преемственность у нас полная, стопроцентная. Кто, кроме вас, лучше знает ситуацию на этом направлении? Вам, как говорится, в прямом и переносном смысле слова и карты в руки", - обратился Путин к новому командующему.
Восьмого ноября был опубликован указ, которым Путин назначил генерал-полковника Александра Санчика заместителем министра обороны РФ. Как сообщали в Минобороны, Санчик имеет значительный боевой опыт. В ходе специальной военной операции он командовал группировками "Восток" и "Южная", глубоко и непосредственно владеет всеми аспектами и потребностями материально-технического обеспечения действий войск.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Командующий группировкой "Центр" не приглашен на совещание, сообщил Путин
Вчера, 21:25
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинСергей Медведев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала