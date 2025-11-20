https://ria.ru/20251120/putin-2056455525.html
Путин отметил преемственность при выборе нового командующего "Юг"
Путин отметил преемственность при выборе нового командующего "Юг" - РИА Новости, 20.11.2025
Путин отметил преемственность при выборе нового командующего "Юг"
Президент России Владимир Путин отметил полную преемственность при выборе нового командующего группировки войск "Юг", которым стал начальник штаба этой же... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T23:04:00+03:00
2025-11-20T23:04:00+03:00
2025-11-20T23:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
сергей медведев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047538466_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_015cf1a3dd81b8600468112196fb2f29.jpg
https://ria.ru/20251120/gerasimov-2056439481.html
https://ria.ru/20251120/komandujuschij-2056437401.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047538466_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_1a6c63aa1fe50b2207a4f6f5466299c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, сергей медведев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Сергей Медведев
Путин отметил преемственность при выборе нового командующего "Юг"
Путин отметил полную преемственность в выборе командующего группировки "Юг"
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил полную преемственность при выборе нового командующего группировки войск "Юг", которым стал начальник штаба этой же группировки Сергей Медведев.
Путин
в четверг посетил один из командных пунктов группировки войск "Запад", где провел совещание с участием главы Генштаба, начальника главного оперативного управления, командующих группировками "Запад" и "Юг". В совещании принимал участие уже новый командующий "Южной" группировки. Как напомнил Путин, бывший командующий Александр Санчик был назначен заместителем министра обороны РФ
.
"Хотел бы заслушать нового командующего группировки "Юг". Для вас это не новая работа, имея в виду, что вы были начальником штаба этой же группировки. В этом смысле преемственность у нас полная, стопроцентная. Кто, кроме вас, лучше знает ситуацию на этом направлении? Вам, как говорится, в прямом и переносном смысле слова и карты в руки", - обратился Путин к новому командующему.
Восьмого ноября был опубликован указ, которым Путин назначил генерал-полковника Александра Санчика заместителем министра обороны РФ. Как сообщали в Минобороны, Санчик имеет значительный боевой опыт. В ходе специальной военной операции он командовал группировками "Восток" и "Южная", глубоко и непосредственно владеет всеми аспектами и потребностями материально-технического обеспечения действий войск.