Рейтинг@Mail.ru
Путин прокомментировал коррупционный скандал на Украине - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:42 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/putin-2056452335.html
Путин прокомментировал коррупционный скандал на Украине
Путин прокомментировал коррупционный скандал на Украине - РИА Новости, 20.11.2025
Путин прокомментировал коррупционный скандал на Украине
Президент РФ Владимир Путин впервые прокомментировал коррупционный скандал на Украине, отметив, что люди в руководстве Украины узурпировали власть и удерживают... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T22:42:00+03:00
2025-11-20T22:42:00+03:00
в мире
украина
россия
владимир путин
тимур миндич
герман галущенко
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
энергоатом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056447149_0:0:1498:844_1920x0_80_0_0_20bcc562657a1965d25249bf014743bb.jpg
https://ria.ru/20251120/zaharova-2056363866.html
https://ria.ru/20251120/ermak-2056332540.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056447149_0:0:1286:964_1920x0_80_0_0_2e59e0bf48c99140c320a3b672b9462c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, владимир путин, тимур миндич, герман галущенко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Владимир Путин, Тимур Миндич, Герман Галущенко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Верховная Рада Украины
Путин прокомментировал коррупционный скандал на Украине

Путин впервые прокомментировал коррупционный скандал на Украине

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин посетил командный пункт группировки "Запад"
Президент Владимир Путин посетил командный пункт группировки Запад - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин посетил командный пункт группировки "Запад"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин впервые прокомментировал коррупционный скандал на Украине, отметив, что люди в руководстве Украины узурпировали власть и удерживают ее с целью личного обогащения.
Путин в ходе посещения одного из командных пунктов группировки "Запад" провел совещание с военными. Во время выступления Путин также затронул тему узурпации власти на Украине и впервые прокомментировал громкий украинский коррупционный скандал.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Захарова назвала коррупционный скандал на Украине следствием Евромайдана
Вчера, 16:45
"Собственно говоря, что такое политическое руководство Украины, мы уже понимаем. Это уже никакое не политическое руководство. С марта прошлого года группа лиц - это преступная группировка, организованное преступное сообщество, которое узурпировало власть и под предлогом необходимости продолжения войны с Россией удерживает эту власть на Украине с целью личного обогащения. Это стало хорошо известным теперь фактом по результатам антикоррупционного расследования в самой Украине", - сказал Путин.
Он отметил, что люди, находящиеся у власти на Украине, вряд ли думают о судьбе простых людей и солдат.
"Думаю, для всех понятно, что эти люди, сидя на золотых горшках, вряд ли думают о судьбе своей страны, о судьбе простых людей Украины, офицерского состава, а тем более простых солдат, им не до этого", - подчеркнул президент РФ.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Ермаку не избежать отставки из-за скандала на Украине, пишет FT
Вчера, 16:31
 
В миреУкраинаРоссияВладимир ПутинТимур МиндичГерман ГалущенкоНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ЭнергоатомВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала