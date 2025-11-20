Путин прокомментировал коррупционный скандал на Украине

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин впервые прокомментировал коррупционный скандал на Украине, отметив, что люди в руководстве Украины узурпировали власть и удерживают ее с целью личного обогащения.

Путин в ходе посещения одного из командных пунктов группировки "Запад" провел совещание с военными. Во время выступления Путин также затронул тему узурпации власти на Украине и впервые прокомментировал громкий украинский коррупционный скандал.

"Собственно говоря, что такое политическое руководство Украины, мы уже понимаем. Это уже никакое не политическое руководство. С марта прошлого года группа лиц - это преступная группировка, организованное преступное сообщество, которое узурпировало власть и под предлогом необходимости продолжения войны с Россией удерживает эту власть на Украине с целью личного обогащения. Это стало хорошо известным теперь фактом по результатам антикоррупционного расследования в самой Украине", - сказал Путин.

Он отметил, что люди, находящиеся у власти на Украине, вряд ли думают о судьбе простых людей и солдат.

"Думаю, для всех понятно, что эти люди, сидя на золотых горшках, вряд ли думают о судьбе своей страны, о судьбе простых людей Украины, офицерского состава, а тем более простых солдат, им не до этого", - подчеркнул президент РФ.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.