https://ria.ru/20251120/putin-2056450565.html
Военные ВСУ должны иметь возможность сдаться в плен, заявил Путин
Военные ВСУ должны иметь возможность сдаться в плен, заявил Путин - РИА Новости, 20.11.2025
Военные ВСУ должны иметь возможность сдаться в плен, заявил Путин
Украинские военные должны иметь возможность сложить оружие и сдаться в плен, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T22:34:00+03:00
2025-11-20T22:34:00+03:00
2025-11-20T22:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056447149_0:0:1498:844_1920x0_80_0_0_20bcc562657a1965d25249bf014743bb.jpg
https://ria.ru/20251120/vsu-2056449499.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056447149_0:0:1286:964_1920x0_80_0_0_2e59e0bf48c99140c320a3b672b9462c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Путин
Военные ВСУ должны иметь возможность сдаться в плен, заявил Путин
Путин: украинские военные должны иметь возможность сложить оружие и сдаться