Военные ВСУ должны иметь возможность сдаться в плен, заявил Путин - РИА Новости, 20.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:34 20.11.2025 (обновлено: 22:46 20.11.2025)
Военные ВСУ должны иметь возможность сдаться в плен, заявил Путин
Военные ВСУ должны иметь возможность сдаться в плен, заявил Путин
Украинские военные должны иметь возможность сложить оружие и сдаться в плен, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.11.2025
специальная военная операция на украине
россия
украина
владимир путин
россия, украина, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Путин
Военные ВСУ должны иметь возможность сдаться в плен, заявил Путин

Путин: украинские военные должны иметь возможность сложить оружие и сдаться

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин посетил командный пункт группировки "Запад"
Президент Владимир Путин посетил командный пункт группировки "Запад"
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Украинские военные должны иметь возможность сложить оружие и сдаться в плен, заявил президент РФ Владимир Путин.
"И Валерий Васильевич (Герасимов, начальник Генштаба ВС РФ - ред.), просил бы также доложить, удается ли создать условия, как я и просил, для того, чтобы военнослужащие вооружённых сил Украины имели возможность сложить оружие и сдаться в плен, имея в виду то положение, в котором они находятся", - сказал Путин во время посещения одного из командных пунктов группировки "Запад".
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Герасимов рассказал о состоянии сдающихся в плен украинских военных
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВладимир Путин
 
 
