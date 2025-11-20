https://ria.ru/20251120/putin-2056449653.html
Россияне надеются на своих военнослужащих, заявил Путин
Россияне надеются на своих военнослужащих, заявил Путин - РИА Новости, 20.11.2025
Россияне надеются на своих военнослужащих, заявил Путин
Народ России надеется на своих военнослужащих и ожидает нужного стране результата, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.11.2025
россия
владимир путин
общество
Путин: народ надеется на военнослужащих ВС РФ и ждет нужного стране результата