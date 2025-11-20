Путин назвал достижение целей СВО главной задачей России

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что у России свои задачи, главная из них - достижение целей СВО.

"У нас с вами свои задачи, свои цели. Главная из них - безусловное достижение целей специальной военной операции", - сказал глава государства во время посещения одного из командных пунктов группировки "Запад".