Путин назвал достижение целей СВО главной задачей России - РИА Новости, 20.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:26 20.11.2025
Путин назвал достижение целей СВО главной задачей России
Путин назвал достижение целей СВО главной задачей России
Президент России Владимир Путин заявил, что у России свои задачи, главная из них - достижение целей СВО. РИА Новости, 20.11.2025
Путин назвал достижение целей СВО главной задачей России

Путин: у России свои задачи, главная из них — достижение целей СВО

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что у России свои задачи, главная из них - достижение целей СВО.
"У нас с вами свои задачи, свои цели. Главная из них - безусловное достижение целей специальной военной операции", - сказал глава государства во время посещения одного из командных пунктов группировки "Запад".
Путин провел совещание с военными по ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Появились кадры посещения Путиным командного пункта группировки "Запад"
