ВС России заблокировали 15 батальонов ВСУ в Купянске, заявил Путин

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. В Купянске и на территории около него заблокировали примерно 15 батальонов ВСУ, сообщил президент России Владимир Путин.

В четверг он посетил один из командных пунктов западной группировки российских войск. На совещании с военными лидер страны попросил командующего группировкой доложить о ситуации в Купянске и на левом берегу реки Оскол.