ВС России заблокировали 15 батальонов ВСУ в Купянске, заявил Путин
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:20 20.11.2025 (обновлено: 01:08 21.11.2025)
ВС России заблокировали 15 батальонов ВСУ в Купянске, заявил Путин
В Купянске и на территории около него заблокировали примерно 15 батальонов ВСУ, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.11.2025
ВС России заблокировали 15 батальонов ВСУ в Купянске, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. В Купянске и на территории около него заблокировали примерно 15 батальонов ВСУ, сообщил президент России Владимир Путин.
В четверг он посетил один из командных пунктов западной группировки российских войск. На совещании с военными лидер страны попросил командующего группировкой доложить о ситуации в Купянске и на левом берегу реки Оскол.
"Имею в виду Купянск-Узловой и прилегающую территорию, где, насколько мне известно, вам также удалось заблокировать значительную группировку противника численностью, совсем недавно там было 18, сейчас начальник Генштаба докладывал, примерно 15 батальонов", — отметил президент.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
