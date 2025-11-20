Рейтинг@Mail.ru
Экс-командующий группировки "Юг" назначен замминистра обороны, заявил Путин - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:09 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/putin-2056446275.html
Экс-командующий группировки "Юг" назначен замминистра обороны, заявил Путин
Экс-командующий группировки "Юг" назначен замминистра обороны, заявил Путин - РИА Новости, 20.11.2025
Экс-командующий группировки "Юг" назначен замминистра обороны, заявил Путин
Бывший командующий группировки войск "Юг" назначен на должность заместителя министра обороны РФ, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T22:09:00+03:00
2025-11-20T22:09:00+03:00
безопасность
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051186159_0:169:3072:1897_1920x0_80_0_0_7daefa2a194df1acba22b5d34bcaea28.jpg
https://ria.ru/20251120/yug-2056445349.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051186159_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0862a4bc2c197511a45b130159d83ecc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Экс-командующий группировки "Юг" назначен замминистра обороны, заявил Путин

Путин: бывший командующий группировки войск "Юг" назначен замминистра обороны

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Бывший командующий группировки войск "Юг" назначен на должность заместителя министра обороны РФ, сообщил президент России Владимир Путин.
"Бывший командующий группировки "Юг" назначен на новую должность, заместителем министра обороны Российской Федерации. Уверен, что на новом месте работы он использует все свои знания, опыт боевого командира, это сегодня востребовано", - сказал Путин в ходе посещения одного из командных пунктов группировки "Запад".
Восьмого ноября был опубликован указ, которым Путин назначил генерал-полковника Александра Санчика заместителем министра обороны РФ. Как сообщали в Минобороны, Санчик имеет значительный боевой опыт. В ходе специальной военной операции он командовал группировками "Восток" и "Южная", глубоко и непосредственно владеет всеми аспектами и потребностями материально-технического обеспечения действий войск.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Группировка войск "Юг" продолжает вести наступление, заявил командующий
Вчера, 22:05
 
БезопасностьРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала