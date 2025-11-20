https://ria.ru/20251120/putin-2056444489.html
Путин сообщил, что на совещании с военными состоится беседа в узком составе
Путин сообщил, что на совещании с военными состоится беседа в узком составе
Путин сообщил, что на совещании с военными состоится беседа в узком составе
Президент России Владимир Путин сообщил, что на совещании с военными состоится также беседа в узком составе.
Путин сообщил, что на совещании с военными состоится беседа в узком составе
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что на совещании с военными состоится также беседа в узком составе.
"Не сомневаюсь, что все, о чем мы говорили с вами раньше, и то, о чем еще будем говорить сегодня в узком составе - все будет также исполнено", - сказал глава государства в ходе посещения одного из командных пунктов группировки "Запад".