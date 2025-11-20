https://ria.ru/20251120/putin-2056444017.html
Путин поблагодарил личный состав группировки "Запад" за результат их работы
Путин поблагодарил личный состав группировки "Запад" за результат их работы - РИА Новости, 20.11.2025
Путин поблагодарил личный состав группировки "Запад" за результат их работы
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил командующего группировки "Запад" Сергея Кузовлева и весь личный состав группировки "Запад" за результат их работы. РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T21:59:00+03:00
2025-11-20T21:59:00+03:00
2025-11-20T22:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_0:28:3191:1823_1920x0_80_0_0_9b7e20df3b72486a61b77c1bdc086712.jpg
https://ria.ru/20251120/voennye-2056443735.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_460:0:3191:2048_1920x0_80_0_0_17c37c9ba992bf5611d1d3508579c542.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Путин
Путин поблагодарил личный состав группировки "Запад" за результат их работы
Путин поблагодарил весь личный состав группировки "Запад" за результат их работы
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил командующего группировки "Запад" Сергея Кузовлева и весь личный состав группировки "Запад" за результат их работы.
"Все задачи, которые перед вами поставлены, решены. Благодарю вас за эту работу. Вас, весь личный состав группировки, весь командный состав, спасибо, товарищи, за результат", - сказал глава государства в ходе посещения одного из командных пунктов группировки "Запад".