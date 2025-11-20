Путин поблагодарил личный состав группировки "Запад" за результат их работы

"Все задачи, которые перед вами поставлены, решены. Благодарю вас за эту работу. Вас, весь личный состав группировки, весь командный состав, спасибо, товарищи, за результат", - сказал глава государства в ходе посещения одного из командных пунктов группировки "Запад".