Путин заявил, что цели СВО должны быть достигнуты
20.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
21:54 20.11.2025
Путин заявил, что цели СВО должны быть достигнуты
Президент России Владимир Путин заявил, что цели СВО должны быть достигнуты.
2025
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что цели СВО должны быть достигнуты.
"У нас с вами свои задачи, свои цели. Главная из них - безусловное достижение целей специальной военной операции", - сказал глава государства в ходе посещения одного из командных пунктов группировки "Запад".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Путин: задачи, ранее поставленные перед группировкой "Запад", выполнены
