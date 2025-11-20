Рейтинг@Mail.ru
Путин: задачи, ранее поставленные перед группировкой "Запад", выполнены - РИА Новости, 20.11.2025
21:53 20.11.2025 (обновлено: 23:34 20.11.2025)
Путин: задачи, ранее поставленные перед группировкой "Запад", выполнены
Все задачи, поставленные перед группировкой войск "Запад" на совещании 25 октября, выполнены, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.11.2025
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Все задачи, поставленные перед группировкой войск "Запад" на совещании 25 октября, выполнены, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в четверг посетил один из командных пунктов группировки "Запад". Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту, что российские войска освободили Купянск. Прорыва противника из Купянска допущено не было, заявил командующий группировкой "Запад" Сергей Кузовлев. В докладе президенту он сообщил, что группировка "Запад" освободила также Петропавловку, ведет бои за Кучеровку, Куриловку и Купянск-Узловой.
"Все, что вы говорили, все, о чем докладывали 25 октября на совещании, о котором я уже упоминал, все, что касалось этого направления боевой работы, - все исполнено. Все задачи, которые были перед вами поставлены, решены. Благодарю вас за эту работу", - сказал глава государства.
Он напомнил, что тогда в совещании участвовали начальник Генштаба, начальник главного оперативного управления и командующие двумя группировками - "Запад" и "Центр".
"И тогда и командующий, и начальник Генерального штаба докладывали о ситуации, которая сложилась на тот момент времени в Красноармейске и в Купянске, где вам удалось заблокировать крупные подразделения противника", - напомнил Путин.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Группировка "Южная" взяла под контроль восточную часть Константиновки
Вчера, 21:53
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВладимир ПутинКрасноармейскВалерий Герасимов
 
 
Заголовок открываемого материала