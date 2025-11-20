https://ria.ru/20251120/putin-2056442640.html
Путин рассказал, под каким предлогом на Украине удерживают власть
Путин рассказал, под каким предлогом на Украине удерживают власть - РИА Новости, 20.11.2025
Путин рассказал, под каким предлогом на Украине удерживают власть
Преступное сообщество на Украине удерживает власть под предлогом необходимости войны с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T21:51:00+03:00
2025-11-20T21:51:00+03:00
2025-11-20T21:51:00+03:00
в мире
россия
украина
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039444398_0:0:3154:1775_1920x0_80_0_0_dfd0c664aa77b0d085d8f62268fa4e75.jpg
https://ria.ru/20251120/putin-2056442146.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039444398_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_9562b9edb4c867bb216ae4ed6ec2f7b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, владимир путин
В мире, Россия, Украина, Владимир Путин
Путин рассказал, под каким предлогом на Украине удерживают власть
Путин: на Украине удерживают власть под предлогом войны с Россией