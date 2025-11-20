https://ria.ru/20251120/putin-2056440292.html
Руководство Украины вряд ли думает о судьбе простых солдат, заявил Путин
Для всех понятно, что люди в руководстве Украины, "сидя на золотых горшках", вряд ли думают о судьбе простых людей и солдат, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T21:41:00+03:00
2025-11-20T21:41:00+03:00
2025-11-20T21:43:00+03:00
россия
владимир путин
украина
россия
украина
Путин заявил, что в руководстве Украины вряд ли думают о судьбе простых людей