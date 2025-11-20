https://ria.ru/20251120/putin-2056436532.html
Путин высоко оценил работу группировки "Запад"
Президент России Владимир Путин высоко оценил работу командного и личного состава группировки "Запад", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир путин
дмитрий песков
россия
