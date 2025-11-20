Герасимов на командном пункте доложил Путину об освобождении Купянска

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин посетил один из командных пунктов группировки войск "Запад", где ему доложили о взятии под контроль Купянска в Харьковской области.

« "Соединения группировки "Запад" освободили город Купянск", — сказал начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов.

Он добавил, что военные продолжают уничтожение формирований на левом берегу реки Оскол. Как отметил Путин, в Купянске и на прилегающей к нему территории заблокированы примерно 15 батальонов ВСУ. Президент также высоко оценил работу командного и личного состава "Запада".

Командующий группировкой Сергей Кузовлев, в свою очередь, сообщил, что бойцы активно продвигаются в направлении Красного Лимана, освободили Петропавловку, ведут бои за Кучеровку, Куриловку и Купянск-Узловой. Прорыва ВСУ из окружения в Купянске допущено не было.

Купянск — один из ключевых городов для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Расположен на реке Оскол, разделяющей населенный пункт на две части. Его взятие позволит российской армии продолжить наступление на запад.

Герасимов также доложил об обстановке на других участках фронта. Так, группировка "Восток" расширила зону контроля в Днепропетровской и Запорожской областях и взяла под контроль 13 населенных пунктов. С 1 ноября она освободила более 230 квадратных километров.

Бойцы "Центра" продолжают уничтожать окруженные украинские формирования на Красноармейском направлении. Группировка "Север" освободила более 80 процентов Волчанска в Харьковской области.

« "Вооруженные силы продолжают выполнять задачи в соответствии с замыслом специальной военной операции. Войска объединенной группировки наступают практически на всех направлениях, развивают успех, достигнутый в ходе весенне-летней кампании". Валерий Герасимов начальник Генштаба ВС России начальник Генштаба ВС России

Командующий "Южной" группировкой Сергей Медведев сообщил о полном взятии под контроль восточной и юго-восточной части Константиновки и начале зачистки центра.

Кроме того, начальник Генштаба рассказал, что многие военные ВСУ принимают решение сдаться в плен. Он подчеркнул, что условия для этого созданы.

« "Но большинство из них под угрозой расстрела или уничтожения беспилотниками своими же не могут выполнить эту задачу. При этом политическое руководство Украины никаких указаний на этот счет своим войскам не дает". Валерий Герасимов начальник Генштаба ВС России начальник Генштаба ВС России

Говоря об ответных массированных ударах по объектам украинского ВПК и обеспечивающих их ТЭК, Герасимов отметил, что они наносятся в соответствии с планом Генштаба.

Президент, со своей стороны, заявил, что цели СВО должны быть достигнуты. Он также подчеркнул, что все задачи, поставленные на совещании с военнослужащими 25 октября, были выполнены.

« "Не сомневаюсь, что все, о чем мы говорили с вами раньше, и то, о чем еще будем говорить сегодня в более узком составе, все будет также исполнено". Владимир Путин президент России президент России

Он добавил, что российский народ надеется на своих военных и ожидает нужного стране результата.

Помимо этого, Путин назвал киевские власти организованным преступным сообществом, узурпировавшим власть ради своего обогащения. Это стало хорошо известным фактом после антикоррупционного расследования, отметил он.

« "Думаю, для всех понятно, что эти люди, сидя на золотых горшках, вряд ли думают о судьбе своей страны, о судьбе простых людей Украины, офицерского состава, а тем более простых солдат. Им не до этого". Владимир Путин президент России президент России