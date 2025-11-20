Рейтинг@Mail.ru
Герасимов на командном пункте доложил Путину об освобождении Купянска
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
21:15 20.11.2025 (обновлено: 23:48 20.11.2025)
Герасимов на командном пункте доложил Путину об освобождении Купянска
Герасимов на командном пункте доложил Путину об освобождении Купянска - РИА Новости, 20.11.2025
Герасимов на командном пункте доложил Путину об освобождении Купянска
Президент России Владимир Путин посетил один из командных пунктов группировки войск "Запад", где ему доложили о взятии под контроль Купянска в Харьковской... РИА Новости, 20.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
харьковская область
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
россия
безопасность, запорожская область, харьковская область, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Харьковская область, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Россия

Герасимов на командном пункте доложил Путину об освобождении Купянска

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин посетил один из командных пунктов группировки войск "Запад", где ему доложили о взятии под контроль Купянска в Харьковской области.
«

"Соединения группировки "Запад" освободили город Купянск", — сказал начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов.

Он добавил, что военные продолжают уничтожение формирований на левом берегу реки Оскол. Как отметил Путин, в Купянске и на прилегающей к нему территории заблокированы примерно 15 батальонов ВСУ. Президент также высоко оценил работу командного и личного состава "Запада".
Командующий группировкой Сергей Кузовлев, в свою очередь, сообщил, что бойцы активно продвигаются в направлении Красного Лимана, освободили Петропавловку, ведут бои за Кучеровку, Куриловку и Купянск-Узловой. Прорыва ВСУ из окружения в Купянске допущено не было.

Купянск — один из ключевых городов для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Расположен на реке Оскол, разделяющей населенный пункт на две части. Его взятие позволит российской армии продолжить наступление на запад.

Танк Т-72БЗ ВС РФ на одной из улиц в Купянске - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
Купянск: что это за город и в чем его важность для СВО
14 ноября 2024, 19:40
Герасимов также доложил об обстановке на других участках фронта. Так, группировка "Восток" расширила зону контроля в Днепропетровской и Запорожской областях и взяла под контроль 13 населенных пунктов. С 1 ноября она освободила более 230 квадратных километров.
Бойцы "Центра" продолжают уничтожать окруженные украинские формирования на Красноармейском направлении. Группировка "Север" освободила более 80 процентов Волчанска в Харьковской области.
«

"Вооруженные силы продолжают выполнять задачи в соответствии с замыслом специальной военной операции. Войска объединенной группировки наступают практически на всех направлениях, развивают успех, достигнутый в ходе весенне-летней кампании".

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов
Валерий Герасимов
начальник Генштаба ВС России
Командующий "Южной" группировкой Сергей Медведев сообщил о полном взятии под контроль восточной и юго-восточной части Константиновки и начале зачистки центра.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Кроме того, начальник Генштаба рассказал, что многие военные ВСУ принимают решение сдаться в плен. Он подчеркнул, что условия для этого созданы.
«
"Но большинство из них под угрозой расстрела или уничтожения беспилотниками своими же не могут выполнить эту задачу. При этом политическое руководство Украины никаких указаний на этот счет своим войскам не дает".
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов
Валерий Герасимов
начальник Генштаба ВС России
Говоря об ответных массированных ударах по объектам украинского ВПК и обеспечивающих их ТЭК, Герасимов отметил, что они наносятся в соответствии с планом Генштаба.
Президент, со своей стороны, заявил, что цели СВО должны быть достигнуты. Он также подчеркнул, что все задачи, поставленные на совещании с военнослужащими 25 октября, были выполнены.
«

"Не сомневаюсь, что все, о чем мы говорили с вами раньше, и то, о чем еще будем говорить сегодня в более узком составе, все будет также исполнено".

Президент РФ Владимир Путин выступает перед представителями СМИ в Душанбе
Владимир Путин
президент России
Он добавил, что российский народ надеется на своих военных и ожидает нужного стране результата.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Киев не дотянет до весны: в США пытаются спасти рядового Трампа
19 ноября, 08:00
Помимо этого, Путин назвал киевские власти организованным преступным сообществом, узурпировавшим власть ради своего обогащения. Это стало хорошо известным фактом после антикоррупционного расследования, отметил он.
«

"Думаю, для всех понятно, что эти люди, сидя на золотых горшках, вряд ли думают о судьбе своей страны, о судьбе простых людей Украины, офицерского состава, а тем более простых солдат. Им не до этого".

Президент РФ Владимир Путин выступает перед представителями СМИ в Душанбе
Владимир Путин
президент России

Десятого ноября НАБУ начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в энергетике. Агентство опубликовало фотографии с найденными во время обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты. Также были обнародованы фрагменты аудиозаписей, в которых фигурирует бизнесмен Тимур Миндич, считающийся "кошельком" Владимира Зеленского.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Газ или медный таз: последняя гастроль Зеленского
19 ноября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьХарьковская областьВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
