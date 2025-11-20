Рейтинг@Mail.ru
Патриарх Кирилл тратит много сил в служении России, отметил Путин
Религия
 
15:54 20.11.2025 (обновлено: 16:16 20.11.2025)
Патриарх Кирилл тратит много сил в служении России, отметил Путин
Патриарх Кирилл тратит много сил в служении России, отметил Путин
Президент РФ Владимир Путин отметил, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл тратит много энергии и сил в своем служении России, много делает для... РИА Новости, 20.11.2025
Религия, Россия, Владимир Путин
Патриарх Кирилл тратит много сил в служении России, отметил Путин

Путин: Патриарх Кирилл тратит много сил в служении православному миру

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл тратит много энергии и сил в своем служении России, много делает для православного мира и русских людей.
Глава государства в четверг встретился с патриархом Кириллом, чтобы поздравить его с днем рождения.
"Ваше святейшество, вы так много делаете и для православного мира, и для русских людей, для всей России в своём служении нашей стране. Тратите столько энергии, сил, я это знаю. И вот в день вашего рождения хочется пожелать вам здоровья для того, чтобы вы могли в таком же - прямо скажем - жёстком, напряжённом режиме продолжать это благородное служение нашей Родине", - обратился Путин к патриарху.
Патриарх Кирилл поблагодарил Путина за вклад в церковно-светские отношения
