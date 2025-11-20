Путин попросил патриарха Кирилла угостить его чаем

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Патриарших палатах, поздравил с днем рождения и попросил угостить чаем.

В четверг патриарх Кирилл отмечает свой день рождения, ему исполняется 79 лет. Глава государства поздравил его лично с букетом цветов.