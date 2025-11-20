Рейтинг@Mail.ru
Путин попросил патриарха Кирилла угостить его чаем
15:26 20.11.2025 (обновлено: 15:51 20.11.2025)
Путин попросил патриарха Кирилла угостить его чаем
Путин попросил патриарха Кирилла угостить его чаем - РИА Новости, 20.11.2025
Путин попросил патриарха Кирилла угостить его чаем
Президент России Владимир Путин встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Патриарших палатах, поздравил с днем рождения и попросил угостить... РИА Новости, 20.11.2025
россия, владимир путин, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь
Религия, Россия, Владимир Путин, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь
Путин попросил патриарха Кирилла угостить его чаем

Путин поздравил патриарха Кирилла с днем рождения и попросил угостить чаем

© РИА Новости / PoolВладимир Путин поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днём рождения. 20 ноября 2025
Владимир Путин поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днём рождения. 20 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Pool
Владимир Путин поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днём рождения. 20 ноября 2025
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Патриарших палатах, поздравил с днем рождения и попросил угостить чаем.
В четверг патриарх Кирилл отмечает свой день рождения, ему исполняется 79 лет. Глава государства поздравил его лично с букетом цветов.
"Чайком угостите?" - обратился Путин к патриарху после поздравления.
"С удовольствием", - ответил патриарх.
 
