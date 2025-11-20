https://ria.ru/20251120/putin-2056336601.html
Путин попросил патриарха Кирилла угостить его чаем
Путин попросил патриарха Кирилла угостить его чаем
2025-11-20T15:26:00+03:00
религия
россия
владимир путин
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
религия, россия, владимир путин, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Патриарших палатах, поздравил с днем рождения и попросил угостить чаем.
В четверг патриарх Кирилл отмечает свой день рождения, ему исполняется 79 лет. Глава государства поздравил его лично с букетом цветов.
"Чайком угостите?" - обратился Путин
к патриарху после поздравления.
"С удовольствием", - ответил патриарх.