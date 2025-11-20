Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил патриарха Кирилла с днем рождения
15:19 20.11.2025
Путин поздравил патриарха Кирилла с днем рождения
Путин поздравил патриарха Кирилла с днем рождения
Президент России Владимир Путин лично поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем рождения. РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T15:19:00+03:00
2025-11-20T15:19:00+03:00
2025
Путин поздравил патриарха Кирилла с днем рождения
2025-11-20T15:19
россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин поздравил патриарха Кирилла с днем рождения

Путин поздравил с днем рождения патриарха Кирилла

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин лично поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем рождения.
Глава государства встретился с патриархом в Патриарших палатах Кремля.
"Ваше святейшество, добрый день! Вы так много делаете и для православного мира, для русских людей для всей России в своем служении нашей стране, тратите столько энергии, сил, я это знаю… Спасибо Вам большое, поздравляю Вас!", - сказал Путин во время встречи с патриархом и вручил ему букет белых роз.
Россия, Владимир Путин
 
 
