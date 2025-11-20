https://ria.ru/20251120/putin-2056334695.html
Путин поздравил патриарха Кирилла с днем рождения
Путин поздравил патриарха Кирилла с днем рождения - РИА Новости, 20.11.2025
Путин поздравил патриарха Кирилла с днем рождения
Президент России Владимир Путин лично поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем рождения. РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T15:19:00+03:00
2025-11-20T15:19:00+03:00
2025-11-20T15:19:00+03:00
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056334325_186:0:2748:1441_1920x0_80_0_0_8949dd3f6fd43d2df7c5bc1c306c89e2.jpg
https://ria.ru/20251120/volodin-2056202476.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056334325_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_50a753683a76f5cee0f04b2e5ba1410d.jpg
Путин поздравил патриарха Кирилла с днем рождения
🔹 Подписаться на РИА Новости
2025-11-20T15:19
true
PT1M44S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Путин поздравил патриарха Кирилла с днем рождения
Путин поздравил с днем рождения патриарха Кирилла