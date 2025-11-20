Рейтинг@Mail.ru
Путин встретился с патриархом Кириллом
15:08 20.11.2025 (обновлено: 16:01 20.11.2025)
Путин встретился с патриархом Кириллом
Президент России Владимир Путин встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, который в четверг отмечает свой день рождения, передает корреспондент... РИА Новости, 20.11.2025
владимир путин, патриарх кирилл (владимир гундяев), общество, россия
Владимир Путин, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Общество, Россия
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, который в четверг отмечает свой день рождения, передает корреспондент РИА Новости.
Последний раз Путин и патриарх Кирилл виделись в День народного единства, тогда они возложили цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади.
В тот же день Путин вручил патриарху премию президента РФ за вклад в укрепление единства российской нации.
Рабочая встреча Путина с министром транспорта - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Никитин рассказал Путину о ключевых транспортных проектах
Вчера, 14:50
 
Владимир ПутинПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)ОбществоРоссия
 
 
