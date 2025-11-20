https://ria.ru/20251120/putin-2056329683.html
Путин встретился с патриархом Кириллом
Путин встретился с патриархом Кириллом - РИА Новости, 20.11.2025
Путин встретился с патриархом Кириллом
Президент России Владимир Путин встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, который в четверг отмечает свой день рождения, передает корреспондент... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T15:08:00+03:00
2025-11-20T15:08:00+03:00
2025-11-20T16:01:00+03:00
владимир путин
патриарх кирилл (владимир гундяев)
общество
россия
россия
Новости
ru-RU
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056331233_100:0:1647:1160_1920x0_80_0_0_21cfda1cfe4041ef025ad05d2741707d.jpg
Путин в четверг встретился с патриархом Кириллом