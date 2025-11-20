https://ria.ru/20251120/putin-2056299149.html
Путин: россияне и белорусы свято чтят память о подвигах отцов и дедов
Путин: россияне и белорусы свято чтят память о подвигах отцов и дедов - РИА Новости, 20.11.2025
Путин: россияне и белорусы свято чтят память о подвигах отцов и дедов
Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям XIII Форума городов-побратимов и II Встречи молодежи России и Белоруссии отметил, что россияне РИА Новости, 20.11.2025
Путин: россияне и белорусы свято чтят память о подвигах отцов и дедов
Путин: россияне и белорусы чтят память о подвигах отцов и дедов в годы войны
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям XIII Форума городов-побратимов и II Встречи молодежи России и Белоруссии отметил, что россияне и белорусы свято чтят память о подвигах отцов и дедов, ценой жертв и лишений сокрушивших нацистских захватчиков.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Дорогие друзья! Приветствую вас по случаю открытия в Красногорске
XIII Форума городов-побратимов и II Встречи молодежи России
и Беларуси
. Символично, что эти мероприятия посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне – важнейшего события нашей общей истории. Россияне и белорусы свято чтят память о славных подвигах отцов и дедов, которые, сражаясь плечом к плечу на фронте и в партизанских отрядах, ценой неимоверных жертв и лишений сокрушили нацистских захватчиков", - говорится в телеграмме.
Путин
отметил, что узы дружбы, боевого товарищества и взаимовыручки, закаленные в военную пору, помогают нашим народам развивать взаимовыгодное сотрудничество и вместе строить Союзное государство, укреплять общий оборонный потенциал и отстаивать законные интересы на международной арене.
"Побратимские связи, объединяющие десятки городов наших стран, и партнерское взаимодействие, налаженное между молодежными организациями, несомненно, являются важными составляющими союзнических российско-белорусских отношений. Регулярные контакты, осуществляемые по этим каналам народной дипломатии, дают возможность для разработки и реализации полезных совместных проектов в социальной, научной и гуманитарной сферах", - подчеркнул президент.
Он выразил уверенность в том, что общение участников форума будет содержательным и конструктивным, а выдвинутые идеи и инициативы послужат дальнейшему упрочению дружественных связей между нашими странами и народами.