Путин: россияне и белорусы свято чтят память о подвигах отцов и дедов

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям XIII Форума городов-побратимов и II Встречи молодежи России и Белоруссии отметил, что россияне и белорусы свято чтят память о подвигах отцов и дедов, ценой жертв и лишений сокрушивших нацистских захватчиков.

Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Дорогие друзья! Приветствую вас по случаю открытия в Красногорске XIII Форума городов-побратимов и II Встречи молодежи России Беларуси . Символично, что эти мероприятия посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне – важнейшего события нашей общей истории. Россияне и белорусы свято чтят память о славных подвигах отцов и дедов, которые, сражаясь плечом к плечу на фронте и в партизанских отрядах, ценой неимоверных жертв и лишений сокрушили нацистских захватчиков", - говорится в телеграмме.

Путин отметил, что узы дружбы, боевого товарищества и взаимовыручки, закаленные в военную пору, помогают нашим народам развивать взаимовыгодное сотрудничество и вместе строить Союзное государство, укреплять общий оборонный потенциал и отстаивать законные интересы на международной арене.

"Побратимские связи, объединяющие десятки городов наших стран, и партнерское взаимодействие, налаженное между молодежными организациями, несомненно, являются важными составляющими союзнических российско-белорусских отношений. Регулярные контакты, осуществляемые по этим каналам народной дипломатии, дают возможность для разработки и реализации полезных совместных проектов в социальной, научной и гуманитарной сферах", - подчеркнул президент.