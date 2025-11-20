Песков ответил на вопрос о прямой линии Путина

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Предварительно, прямых включений с мест на "прямой линии" президента России Владимира Путина не будет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока, предварительно, прямые включения, как раньше, сейчас не нужны. Поэтому их не будет. Сейчас любой гражданин Российской Федерации, у которого есть смартфон, он и есть организатор прямого включения, поэтому откуда они будут, сейчас нам спрогнозировать вряд ли можно. Но то, что это будет вся география нашей огромной страны, это однозначно", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, планируются ли прямые включения с мест во время "прямой линии" президента России и откуда именно они будут осуществляться.
Пресс-секретарь президента отметил, что бояться искусственного интеллекта на "прямой линии" Путина не нужно, он лишь помогает обрабатывать вопросы, а реагирует на них глава государства и ведомства.