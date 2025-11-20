https://ria.ru/20251120/putin-2056291094.html
В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с представителями армии США
В графике президента России Владимира Путина нет встречи с представителями армии США после их визита в Киев, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 20.11.2025
В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с представителями армии США
Песков: в графике Путина нет встречи с генералами армии США после визита в Киев