В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с представителями армии США
13:30 20.11.2025 (обновлено: 17:06 20.11.2025)
В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с представителями армии США
В графике президента России Владимира Путина нет встречи с представителями армии США после их визита в Киев, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 20.11.2025
В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с представителями армии США

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. В графике президента России Владимира Путина нет встречи с представителями армии США после их визита в Киев, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Журналисты спросили Пескова, входит ли в график президента встреча с американскими генералами, которые сейчас находятся в Киеве для встречи с Владимиром Зеленским.
"Нет, ничего не появилось", — ответил Песков.
Дэниел Дрисколл - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
СМИ раскрыли истинную цель визита Дрисколла на Украину
Вчера, 08:41
 
В миреРоссияКиевСШАДмитрий ПесковВладимир ПутинВладимир Зеленский
 
 
