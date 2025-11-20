https://ria.ru/20251120/putin-2056279888.html
Путин в своей работе не пользуется искусственным интеллектом, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин в своей работе не пользуется искусственным интеллектом, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.11.2025
россия
дмитрий песков
владимир путин
технологии
россия
