Путин в своей работе не пользуется искусственным интеллектом, заявил Песков

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в своей работе не пользуется искусственным интеллектом, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент сам не пользуется в своей работе искусственным интеллектом", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.