Путин в четверг поздравит патриарха Кирилла с днем рождения
Президент РФ Владимир Путин в четверг поздравит патриарха Кирилла с днем рождения, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.11.2025
религия
россия
владимир путин
дмитрий песков
россия
Религия, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
