Религия
 
13:14 20.11.2025
религия
Путин в четверг поздравит патриарха Кирилла с днем рождения

Песков: Путин в четверг поздравит патриарха Кирилла с днем рождения

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг поздравит патриарха Кирилла с днем рождения, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сегодня встреча будет с патриархом Кириллом у Путина, президент хочет поздравить Его святейшество с днем рождения", - сказал Песков журналистам.
Патриарх Кирилл пожелал Путину в день рождения помощи Божией
7 октября, 09:45
 
Религия
 
 
