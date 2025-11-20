Путин встретится с патриархом Кириллом

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг встретится с патриархом Кириллом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня президент встретится с патриархом Кириллом в Кремле, в Патриарших палатах состоится встреча", - сказал Песков журналистам.