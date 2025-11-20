https://ria.ru/20251120/putin-2056279325.html
Путин встретится с патриархом Кириллом
Путин встретится с патриархом Кириллом - РИА Новости, 20.11.2025
Путин встретится с патриархом Кириллом
Президент России Владимир Путин в четверг встретится с патриархом Кириллом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.11.2025
Путин встретится с патриархом Кириллом
Путин в четверг встретится с патриархом Кириллом в Кремле