Путин встретится с патриархом Кириллом
13:13 20.11.2025
Путин встретится с патриархом Кириллом
Путин встретится с патриархом Кириллом
Президент России Владимир Путин в четверг встретится с патриархом Кириллом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.11.2025
Путин встретится с патриархом Кириллом

Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи.. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг встретится с патриархом Кириллом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня президент встретится с патриархом Кириллом в Кремле, в Патриарших палатах состоится встреча", - сказал Песков журналистам.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Путин: на Западе есть силы, стремящиеся восстановить отношения с Россией
22 апреля, 19:01
 
