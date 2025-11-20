https://ria.ru/20251120/putin-2056207323.html
Путин призвал уделять внимание внедрению новых технологий в транспорт
Путин призвал уделять внимание внедрению новых технологий в транспорт
Президент России Владимир Путин призвал уделять внимание повсеместному внедрению современных технологий в транспортную отрасль. РИА Новости, 20.11.2025
