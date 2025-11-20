Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником - РИА Новости, 20.11.2025
09:30 20.11.2025
Путин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником
Путин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил работников транспортной отрасли страны с профессиональным праздником.
2025
Путин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников транспортной отрасли страны с профессиональным праздником.
День работника транспорта отмечается ежегодно в РФ 20 ноября. Памятная дата была учреждена Минтрансом России в 2020 году.
"Сердечно поздравляю трудовые коллективы, ветеранов с профессиональным праздником – Днем работника транспорта... Желаю вам новых больших достижений и всего наилучшего", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Глава государства поблагодарил работников и ветеранов отрасли за слаженную, добросовестную работу на благо Отечества и народа страны.
