Путин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником
Путин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником - РИА Новости, 20.11.2025
Путин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил работников транспортной отрасли страны с профессиональным праздником.
общество
россия
владимир путин
россия
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников транспортной отрасли страны с профессиональным праздником.
День работника транспорта отмечается ежегодно в РФ 20 ноября.
20 ноября. Памятная дата была учреждена Минтрансом России в 2020 году.
"Сердечно поздравляю трудовые коллективы, ветеранов с профессиональным праздником – Днем работника транспорта... Желаю вам новых больших достижений и всего наилучшего", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Глава государства поблагодарил работников и ветеранов отрасли за слаженную, добросовестную работу на благо Отечества и народа страны.