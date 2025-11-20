https://ria.ru/20251120/putin-2056204587.html
Путин назвал строительство ВСМ приоритетом развития транспорта
Путин назвал строительство ВСМ приоритетом развития транспорта - РИА Новости, 20.11.2025
Путин назвал строительство ВСМ приоритетом развития транспорта
Президент России Владимир Путин назвал в числе приоритетов развития транспорта в России модернизацию инфраструктуры, строительство высокоскоростной магистрали,... РИА Новости, 20.11.2025
Путин назвал строительство ВСМ приоритетом развития транспорта
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал в числе приоритетов развития транспорта в России модернизацию инфраструктуры, строительство высокоскоростной магистрали, обновление общественного транспорта.
"Сегодня среди ваших безусловных приоритетов – масштабная модернизация инфраструктуры отрасли, строительство высокоскоростной и скоростных магистралей, обновление общественного транспорта, морских и воздушных гаваней, создание крупных логистических узлов, обустройство трансарктического и других международных транспортных коридоров, имеющих глобальное значение", - сказал Путин в поздравлении работников и ветеранов транспортной отрасли России, участников ХІХ Международного форума и выставки "Транспорт России".