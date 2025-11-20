https://ria.ru/20251120/puteprovod-2056286657.html
Движение по путепроводу между трассами М-8 и А-107 открыли в Подмосковье
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. В Подмосковье запустили движение по путепроводу, соединяющему федеральные трассы М-8 и А-107, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
Речь идет о сооружении на 46 километре трассы М-8 "Холмогоры" в Пушкинском округе. Длина обновленного путепровода составила 90 метров, а построенных к нему подходов – более 100 метров.
В ведомстве напомнили, что работы начались в ноябре 2024 года, и с этого момента движение на участке было ограничено. Сейчас дорожные службы расширяют трассу с четырех до восьми полос на участке с 35-го по 47-й километр М-8, где ежедневный трафик превышает 220 тысяч автомобилей.
Реконструкция улучшила транспортные характеристики объекта: повысилась грузоподъемность и пропускная способность, а также был увеличен подмостовой габарит для организации восьмиполосного движения.
По завершении всех работ на участке с 35-го по 47-й км трассы М-8 "Холмогоры" количество полос движения будет увеличено. Это решение позволит распределить транспортные потоки и снизить вероятность образования заторов на одном из самых загруженных участков федеральной трассы. Завершение реконструкции запланировано на 2028 год.