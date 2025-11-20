В культурном центре в Париже открыли памятник Пушкину

Памятник писателю А. С. Пушкину в Русском духовно-культурном центре в Париже

Памятник писателю А. С. Пушкину в Русском духовно-культурном центре в Париже

ПАРИЖ, 20 ноя - РИА Новости. Памятник русскому поэту Александру Пушкину открыли в четверг на территории русского духовно-культурного православного центра (РДКПЦ) в Париже, передает корреспондент РИА Новости.

Памятник поэту был открыт под музыку русского композитора Петра Чайковского непосредственно послом Алексеем Мешковым, который перерезал красную ленточку и освободил памятник от материи. После открытия памятника участники церемонии возложили к нему цветы.

Памятник представляет собой фигуру Александра Пушкина, облаченного в сюртук XIX века и носящего на голове шляпу-цилиндр. Создателем памятника является скульптор Александр Таратынов.

"Трудно представить себе более русского поэта и писателя, истинного патриота. Благодаря Пушкину жители России стали глубже осознавать себя гражданами великой страны со славной историей, богатой культурой, объединяющим всех выразительным языком", - сказал посол Мешков на церемонии открытия, подчеркнув, что "говорить по-русски" - означает "говорить на пушкинском языке".

"Этот памятник - не только дань уважения великому поэту, но и символ прочных духовных связей между народами России и Франции. Он напоминает, что культура и литература способны объединить людей, помогать лучше понимать друг друга", - также отметил посол.

Помимо этого, перед присутствующими произнес небольшую речь прямой потомок поэта Александр Александрович . Он и его супруга надели на церемонию медали Пушкина.