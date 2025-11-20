Рейтинг@Mail.ru
В культурном центре в Париже открыли памятник Пушкину - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:15 20.11.2025 (обновлено: 15:19 20.11.2025)
https://ria.ru/20251120/pushkin-2056332681.html
В культурном центре в Париже открыли памятник Пушкину
В культурном центре в Париже открыли памятник Пушкину - РИА Новости, 20.11.2025
В культурном центре в Париже открыли памятник Пушкину
Памятник русскому поэту Александру Пушкину открыли в четверг на территории русского духовно-культурного православного центра (РДКПЦ) в Париже, передает... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T15:15:00+03:00
2025-11-20T15:19:00+03:00
культура
россия
франция
париж
александр пушкин
петр чайковский
александр александрович
русская православная церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056328440_0:0:1284:722_1920x0_80_0_0_e0a1e26dd499b3a9e82e4f13677a59af.jpg
https://ria.ru/20251115/moskva-2055190619.html
https://ria.ru/20251119/sad-2056108302.html
россия
франция
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056328440_145:0:1108:722_1920x0_80_0_0_af47821c04a06dcc423ccb70fd2dd0e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, франция, париж, александр пушкин, петр чайковский, александр александрович, русская православная церковь
Культура, Россия, Франция, Париж, Александр Пушкин, Петр Чайковский, Александр Александрович, Русская православная церковь
В культурном центре в Париже открыли памятник Пушкину

В русском культурном центре в Париже открыли памятник Пушкину

© РИА Новости / Евгений Полойко | Перейти в медиабанкПамятник писателю А. С. Пушкину в Русском духовно-культурном центре в Париже
Памятник писателю А. С. Пушкину в Русском духовно-культурном центре в Париже - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Евгений Полойко
Перейти в медиабанк
Памятник писателю А. С. Пушкину в Русском духовно-культурном центре в Париже
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПАРИЖ, 20 ноя - РИА Новости. Памятник русскому поэту Александру Пушкину открыли в четверг на территории русского духовно-культурного православного центра (РДКПЦ) в Париже, передает корреспондент РИА Новости.
В церемонии открытия памятника приняли участие представители посольства России во Франции, священники РПЦ, представители общественности Парижа, а также приехавшие из Бельгии прямой праправнук поэта Александр Александрович Пушкин и его супруга Мария Александровна.
Памятник-бюст Алексею Ботяну - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Памятные доски выдающимся разведчикам откроют в Москве, сообщил Мединский
15 ноября, 16:31
Памятник поэту был открыт под музыку русского композитора Петра Чайковского непосредственно послом Алексеем Мешковым, который перерезал красную ленточку и освободил памятник от материи. После открытия памятника участники церемонии возложили к нему цветы.
© РИА Новости / Евгений Полойко | Перейти в медиабанкПосол РФ во Франции Алексей Мешков во время открытия памятника писателю А. С. Пушкину в Русском духовно-культурном центре в Париже
Посол РФ во Франции Алексей Мешков во время открытия памятника писателю А. С. Пушкину в Русском духовно-культурном центре в Париже - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Евгений Полойко
Перейти в медиабанк
Посол РФ во Франции Алексей Мешков во время открытия памятника писателю А. С. Пушкину в Русском духовно-культурном центре в Париже
Памятник представляет собой фигуру Александра Пушкина, облаченного в сюртук XIX века и носящего на голове шляпу-цилиндр. Создателем памятника является скульптор Александр Таратынов.
"Трудно представить себе более русского поэта и писателя, истинного патриота. Благодаря Пушкину жители России стали глубже осознавать себя гражданами великой страны со славной историей, богатой культурой, объединяющим всех выразительным языком", - сказал посол Мешков на церемонии открытия, подчеркнув, что "говорить по-русски" - означает "говорить на пушкинском языке".
"Этот памятник - не только дань уважения великому поэту, но и символ прочных духовных связей между народами России и Франции. Он напоминает, что культура и литература способны объединить людей, помогать лучше понимать друг друга", - также отметил посол.
Помимо этого, перед присутствующими произнес небольшую речь прямой потомок поэта Александр Александрович. Он и его супруга надели на церемонию медали Пушкина.
"Я очень рад быть с вами в этот важный день... Мы очень тронуты, что в России так любят и уважают (Пушкина - ред.)... Большое спасибо вам всем, что вы здесь присутствуете. Я очень рад, что в Париже, в русском центре будет стоять памятник Александру Сергеевичу (Пушкину - ред.)", - сказал он.
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов открыл Сад памяти с мемориалом погибшим в разные годы защитникам Отечества открыли в Кизлярском районе Дагестана - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Сад памяти с мемориалом погибшим защитникам Отечества открыли в Дагестане
19 ноября, 19:33
 
КультураРоссияФранцияПарижАлександр ПушкинПетр ЧайковскийАлександр АлександровичРусская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала