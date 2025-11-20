https://ria.ru/20251120/pskov-2056216152.html
В Псковской области задержали мужчину, пытавшегося поджечь администрацию
В Псковской области задержали мужчину, пытавшегося поджечь администрацию - РИА Новости, 20.11.2025
В Псковской области задержали мужчину, пытавшегося поджечь администрацию
Житель Псковской области пытался поджечь здание администрации города Великие Луки с помощью коктейля Молотова, он задержан, уголовное дело возбуждено по статье... РИА Новости, 20.11.2025
В Псковской области задержали мужчину, пытавшегося поджечь администрацию
Жителя Псковской области задержали за попытку поджога здания администрации
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя – РИА Новости. Житель Псковской области пытался поджечь здание администрации города Великие Луки с помощью коктейля Молотова, он задержан, уголовное дело возбуждено по статье о покушении на теракт, сообщила пресс-служба УФСБ России по Псковской области.
"Установлено, что фигурант, придерживающийся радикальных антироссийских политических взглядов, попытался совершить террористический акт путём поджога здания администрации г. Великие Луки. Для реализации замысла использовал самодельно изготовленный коктейль Молотова. Фигурант был задержан сотрудниками частной охранной организации", – говорится в сообщении.
Следственным отделом УФСБ России
по Псковской области
в отношении мужчины 1990 года рождения возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 части 1 статьи 205 УК РФ (покушение на террористический акт).
В настоящий момент фигурант в статусе обвиняемого заключен под стражу, уточняют в УФСБ.