Опубликован первый публичный отчет ПСБ об устойчивом развитии
12:11 20.11.2025
Опубликован первый публичный отчет ПСБ об устойчивом развитии
Опубликован первый публичный отчет ПСБ об устойчивом развитии - РИА Новости, 20.11.2025
Опубликован первый публичный отчет ПСБ об устойчивом развитии
Опубликован первый публичный отчет ПСБ об устойчивом развитии

ПСБ опубликовал первый отчет об устойчивом развитии

© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанкЛоготип Промсвязьбанка
Логотип Промсвязьбанка - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в медиабанк
Логотип Промсвязьбанка. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. ПСБ впервые опубликовал отчет об устойчивом развитии, отражающий вклад банка в реализацию национальных целей развития Российской Федерации и целей устойчивого развития ООН, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Отчет содержит стратегию, ключевые достижения и проекты банка за 2024 год в области экологической ответственности, корпоративного управления и социальных инвестиций.
Рубли и калькулятор - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Созданная ПСБ платформа А7 и Минфин РФ основали "Росвексель" для ВЭД
18 ноября, 12:41
Отчет подготовлен с учетом международных стандартов GRI, а также рекомендаций Минэкономразвития России и Банка России. Независимое заверение отдельных количественных показателей в области устойчивого развития демонстрирует стремление банка к повышению качества и прозрачности раскрываемой информации. В ближайшее время отчет также пройдет процедуру общественного заверения.
"Мы продолжаем продвигать повестку устойчивого развития на федеральном и региональном уровнях, ориентируясь на достижение национальных целей развития России, последовательно усиливаем социальную составляющую в работе ПСБ. Впервые публикуя отчет об устойчивом развитии, мы делаем важный стратегический шаг - определяем принципы устойчивого развития как неотъемлемую часть нашей бизнес-модели", – сказал вице-президент, директор департамента корпоративной культуры и устойчивого развития ПСБ Рубен Бегунц.
В фокусе экологических проектов ПСБ – финансирование перехода к экономике замкнутого цикла, развитие экотуризма и ресурсосбережение. В частности, ПСБ принял участие в проекте по созданию комплекса переработки отходов "Алексинский комбинат" мощностью 950 тонн твердых бытовых отходов в год. Кроме того, в банке активно развивается концепция "зеленого офиса" – два офисных помещения - "Балчуг" и "Новорязанская" - сертифицированы по системе EcoPro на уровне Green.
Особое внимание ПСБ уделяет вкладу в социально-экономическое развитие страны. Банк содействует реализации проектов в области финансовой грамотности населения и бизнеса, инвестирует в образовательные программы для молодежи, запускает волонтерские инициативы, развивает спортивную инфраструктуру, создает условия для духовно-нравственного воспитания. По итогам 2024 года, банк выделил более 6,4 миллиарда рублей на благотворительные цели.
В области корпоративного управления ПСБ следует высоким стандартам. Структура руководящего персонала сбалансирована по гендерному составу (более 54% женщин). Банк реализует комплекс мер по поддержке субъектов МСП посредством их активного вовлечения в цепочку поставок. На конец отчетного года доля закупок у субъектов МСП превысила 40%.
ПСБ - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
ПСБ получил премию за самый быстрый ипотечный сервис одобрения заявок
18 ноября, 18:18
 
 
 
