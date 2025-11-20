https://ria.ru/20251120/proekt-2056315303.html
В Тверской области завершили реализацию проекта "Лица Героев" в 2025 году
20.11.2025
В Тверской области завершили реализацию проекта "Лица Героев" в 2025 году
В Тверской области завершилась реализация проекта "Лица Героев" в 2025 году, на фасадах и в рекреациях 26 школ появились портреты героев военных действий,... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T14:32:00+03:00
2025-11-20T14:32:00+03:00
2025-11-20T14:32:00+03:00
тверская область
бологое
афганистан
единая россия
бологое
афганистан
Новости
ru-RU
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. В Тверской области завершилась реализация проекта "Лица Героев" в 2025 году, на фасадах и в рекреациях 26 школ появились портреты героев военных действий, героев труда, выдающихся деятелей культуры и науки, сообщает пресс-служба облправительства.
Основная цель проекта – патриотическое воспитание подрастающего поколения, сохранение исторической памяти.
Активная работа с молодежью, включая патриотическое направление, обозначена временно исполняющим обязанности Губернатора Тверской области Виталием Королевым в числе региональных приоритетов.
В пресс-службе отметили, что благодаря реализации проекта учебные заведения стали местами памяти, где каждый может узнать о героических поступках и вкладе в развитие страны наших земляков и соотечественников.
Например, на фасаде здания средней школы №12 города Бологое появился портрет Героя Советского Союза, участника Великой Отечественной войны, уроженца бологовской земли и выпускника этой школы Евгения Кузнецова.
На фасаде Удомельской средней школы №2 был создан мурал с портретом Сергея Ступакова – выпускника этого учреждения образования и участника войны в Афганистане. Школа также носит имя героя. За мужество и отвагу Ступаков награжден орденом Красной Звезды (посмертно).
Проект "Лица Героев" реализовался Всероссийской политической партией "Единая Россия" совместно с министерством просвещения Российской Федерации.