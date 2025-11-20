В Тверской области завершили реализацию проекта "Лица Героев" в 2025 году

В Тверской области завершили реализацию проекта "Лица Героев" в 2025 году

© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области В Тверской области завершили реализацию проекта "Лица Героев" в 2025 году

В Тверской области завершили реализацию проекта "Лица Героев" в 2025 году

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. В Тверской области завершилась реализация проекта "Лица Героев" в 2025 году, на фасадах и в рекреациях 26 школ появились портреты героев военных действий, героев труда, выдающихся деятелей культуры и науки, сообщает пресс-служба облправительства.

Основная цель проекта – патриотическое воспитание подрастающего поколения, сохранение исторической памяти.

Активная работа с молодежью, включая патриотическое направление, обозначена временно исполняющим обязанности Губернатора Тверской области Виталием Королевым в числе региональных приоритетов.

В пресс-службе отметили, что благодаря реализации проекта учебные заведения стали местами памяти, где каждый может узнать о героических поступках и вкладе в развитие страны наших земляков и соотечественников.

Например, на фасаде здания средней школы №12 города Бологое появился портрет Героя Советского Союза, участника Великой Отечественной войны, уроженца бологовской земли и выпускника этой школы Евгения Кузнецова.

На фасаде Удомельской средней школы №2 был создан мурал с портретом Сергея Ступакова – выпускника этого учреждения образования и участника войны в Афганистане. Школа также носит имя героя. За мужество и отвагу Ступаков награжден орденом Красной Звезды (посмертно).