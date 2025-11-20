Рейтинг@Mail.ru
В Тверской области завершили реализацию проекта "Лица Героев" в 2025 году
Тверская область
Тверская область
 
14:32 20.11.2025
В Тверской области завершили реализацию проекта "Лица Героев" в 2025 году
В Тверской области завершили реализацию проекта "Лица Героев" в 2025 году - РИА Новости, 20.11.2025
В Тверской области завершили реализацию проекта "Лица Героев" в 2025 году
В Тверской области завершилась реализация проекта "Лица Героев" в 2025 году, на фасадах и в рекреациях 26 школ появились портреты героев военных действий,... РИА Новости, 20.11.2025
тверская область
бологое
афганистан
единая россия
бологое
афганистан
бологое, афганистан, единая россия
Тверская область, Бологое, Афганистан, Единая Россия
В Тверской области завершили реализацию проекта "Лица Героев" в 2025 году

В Верхневолжье закончили работу проекта "Лица Героев" в 2025 году

В Тверской области завершили реализацию проекта "Лица Героев" в 2025 году
В Тверской области завершили реализацию проекта Лица Героев в 2025 году - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области
В Тверской области завершили реализацию проекта "Лица Героев" в 2025 году
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. В Тверской области завершилась реализация проекта "Лица Героев" в 2025 году, на фасадах и в рекреациях 26 школ появились портреты героев военных действий, героев труда, выдающихся деятелей культуры и науки, сообщает пресс-служба облправительства.
Основная цель проекта – патриотическое воспитание подрастающего поколения, сохранение исторической памяти.
Врио губернатора Тверской области Виталий Королев - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Королев: Тверская область ведет активную работу по внедрению технологий ИИ
19 ноября, 22:45
Активная работа с молодежью, включая патриотическое направление, обозначена временно исполняющим обязанности Губернатора Тверской области Виталием Королевым в числе региональных приоритетов.
В пресс-службе отметили, что благодаря реализации проекта учебные заведения стали местами памяти, где каждый может узнать о героических поступках и вкладе в развитие страны наших земляков и соотечественников.
Например, на фасаде здания средней школы №12 города Бологое появился портрет Героя Советского Союза, участника Великой Отечественной войны, уроженца бологовской земли и выпускника этой школы Евгения Кузнецова.
На фасаде Удомельской средней школы №2 был создан мурал с портретом Сергея Ступакова – выпускника этого учреждения образования и участника войны в Афганистане. Школа также носит имя героя. За мужество и отвагу Ступаков награжден орденом Красной Звезды (посмертно).
Проект "Лица Героев" реализовался Всероссийской политической партией "Единая Россия" совместно с министерством просвещения Российской Федерации.
Врио губернатора Тверской области Виталий Королев и председатель Совета Фонда возрождения Старицкого Свято-Успенского монастыря Виктор Христенко - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Виталий Королев обсудил создание в Старице образовательного кластера
Вчера, 13:46
 
Тверская область Бологое Афганистан Единая Россия
 
 
