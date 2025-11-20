Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура начала проверку информации об избиении школьника в Приморье - РИА Новости, 20.11.2025
14:36 20.11.2025
Прокуратура начала проверку информации об избиении школьника в Приморье
происшествия, спасск-дальний, приморский край
Происшествия, Спасск-Дальний, Приморский край
© РИА Новости / Геннадий ШишкинПрокуратура Приморского края
Прокуратура Приморского края - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Геннадий Шишкин
Прокуратура Приморского края. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 20 ноя - РИА Новости. Прокуроры проверяют информацию об избиении одноклассниками пятнадцатилетнего ученика школы Спасска-Дальнего Приморского края, сообщает в своём Тelegram-канале надзорное ведомство региона.
В соцсетях распространилась информация о том, что ученики одной из школ Спасска-Дальнего в Приморском крае избили 15-летнего одноклассника якобы за то, что он пожаловался родителям своей подруги на её курение, снимая всё на видео. На кадрах большая группа подростков наблюдает за тем, как школьнику наносят несколько ударов, после чего он, видимо, падает: дальше действие пропадает за спинами обступивших одноклассников. Они под смешки комментируют происходящее, в том числе и школьницы. Также утверждалось, что избитый подросток получил множественные травмы, а сам инцидент произошёл 14 ноября.
"Прокуратура поставила на контроль проверку по факту противоправных действий в отношении 15-летнего ученика одной из школ Спасска-Дальнего... В настоящее время устанавливаются обстоятельства инцидента", - говорится в сообщении.
Надзорное ведомство оценит работу органов системы профилактики, условия жизни и воспитания детей - участников конфликта, ход и результаты проверки поставлены на контроль, информирует прокуратура.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
В Приморье завели дело после сообщений о пытках с ершиком над девочкой
18 сентября, 08:43
 
ПроисшествияСпасск-ДальнийПриморский край
 
 
