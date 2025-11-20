https://ria.ru/20251120/prigovor-2056383503.html
Во Владимирской области вынесли приговор поджигателю релейных шкафов
Во Владимирской области вынесли приговор поджигателю релейных шкафов - РИА Новости, 20.11.2025
Во Владимирской области вынесли приговор поджигателю релейных шкафов
Владимирский областной суд приговорил поджигателя релейных шкафов по заданию иностранного куратора к 15 годам лишения свободы, признав его виновным в... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T17:41:00+03:00
2025-11-20T17:41:00+03:00
2025-11-20T17:42:00+03:00
происшествия
россия
владимирская область
владимирский областной суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e6d966c9ad33af50e1c627b70439e5a9.jpg
https://ria.ru/20250819/zhitel-2036273274.html
https://ria.ru/20251001/yalta-2045668072.html
россия
владимирская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7bf1f25bf853499a4fe3c9fa3c4dba2b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, владимирская область, владимирский областной суд
Происшествия, Россия, Владимирская область, Владимирский областной суд
Во Владимирской области вынесли приговор поджигателю релейных шкафов
Во Владимирской области поджигателю релейных шкафов дали 15 лет за госизмену
РЯЗАНЬ, 20 ноя - РИА Новости. Владимирский областной суд приговорил поджигателя релейных шкафов по заданию иностранного куратора к 15 годам лишения свободы, признав его виновным в государственной измене и диверсии, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
В июле 2023 года УФСБ Владимирской области
сообщало о задержании молодого человека, причастного к поджогу релейных шкафов регионе. Он признался, что сделал это по заданию незнакомца из интернета за 30 тысяч рублей.
"Действия виновного судом квалифицированы по ст. 275 УК РФ
(государственная измена) и по ч. 1 ст. 281 УК РФ (диверсия). Приговором Владимирского областного суда
ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием первых 4 лет срока наказания в тюрьме, оставшейся части срока – в исправительной колонии строгого режима", - сообщается на странице пресс-службы судов в социальной сети "ВКонтакте
".
Уточняется, что приговор вынес Владимирский областной суд. Установлено, что осужденный "по заданию представителя иностранного государства, деятельность которого заведомо направлена против безопасности Российской Федерации", за вознаграждение совершил поджог двух релейных шкафов с аппаратурой и одного батарейного шкафа с аккумуляторами на железнодорожном участке "Ярославль – Александров". Свои действия он снимал на видео для отчета перед иностранными кураторами.
В судебном заседании осужденный вину в совершении преступлений признал полностью.
Приговор в законную силу не вступил.