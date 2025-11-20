Рейтинг@Mail.ru
Во Владимирской области вынесли приговор поджигателю релейных шкафов
17:41 20.11.2025 (обновлено: 17:42 20.11.2025)
Во Владимирской области вынесли приговор поджигателю релейных шкафов
Во Владимирской области вынесли приговор поджигателю релейных шкафов
Владимирский областной суд приговорил поджигателя релейных шкафов по заданию иностранного куратора к 15 годам лишения свободы, признав его виновным в... РИА Новости, 20.11.2025
происшествия, россия, владимирская область, владимирский областной суд
Происшествия, Россия, Владимирская область, Владимирский областной суд
Во Владимирской области вынесли приговор поджигателю релейных шкафов

Во Владимирской области поджигателю релейных шкафов дали 15 лет за госизмену

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 20 ноя - РИА Новости. Владимирский областной суд приговорил поджигателя релейных шкафов по заданию иностранного куратора к 15 годам лишения свободы, признав его виновным в государственной измене и диверсии, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
В июле 2023 года УФСБ Владимирской области сообщало о задержании молодого человека, причастного к поджогу релейных шкафов регионе. Он признался, что сделал это по заданию незнакомца из интернета за 30 тысяч рублей.
19.08.2025
Житель Тульской области получил 18 лет колонии за госизмену
Житель Тульской области получил 18 лет колонии за госизмену
19 августа, 13:08
"Действия виновного судом квалифицированы по ст. 275 УК РФ (государственная измена) и по ч. 1 ст. 281 УК РФ (диверсия). Приговором Владимирского областного суда ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием первых 4 лет срока наказания в тюрьме, оставшейся части срока – в исправительной колонии строгого режима", - сообщается на странице пресс-службы судов в социальной сети "ВКонтакте".
Уточняется, что приговор вынес Владимирский областной суд. Установлено, что осужденный "по заданию представителя иностранного государства, деятельность которого заведомо направлена против безопасности Российской Федерации", за вознаграждение совершил поджог двух релейных шкафов с аппаратурой и одного батарейного шкафа с аккумуляторами на железнодорожном участке "Ярославль – Александров". Свои действия он снимал на видео для отчета перед иностранными кураторами.
В судебном заседании осужденный вину в совершении преступлений признал полностью.
Приговор в законную силу не вступил.
01.10.2025
В Ялте осудили пенсионера по обвинению в госизмене
В Ялте осудили пенсионера по обвинению в госизмене
1 октября, 16:41
 
ПроисшествияРоссияВладимирская областьВладимирский областной суд
 
 
