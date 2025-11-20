Во Владимирской области вынесли приговор поджигателю релейных шкафов

Уточняется, что приговор вынес Владимирский областной суд. Установлено, что осужденный "по заданию представителя иностранного государства, деятельность которого заведомо направлена против безопасности Российской Федерации", за вознаграждение совершил поджог двух релейных шкафов с аппаратурой и одного батарейного шкафа с аккумуляторами на железнодорожном участке "Ярославль – Александров". Свои действия он снимал на видео для отчета перед иностранными кураторами.