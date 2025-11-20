https://ria.ru/20251120/prigovor-2056363110.html
В Приморье вынесли приговор женщине, посадившей дочь-подростка за руль
В Приморье вынесли приговор женщине, посадившей дочь-подростка за руль - РИА Новости, 20.11.2025
В Приморье вынесли приговор женщине, посадившей дочь-подростка за руль
Мать, разрешившая своей 13-летней дочери сесть за руль машины, которая попала в ДТП, где погиб один человек и еще несколько пострадали, приговорили к двум годам РИА Новости, 20.11.2025
дальнереченск
приморский край
В Приморье вынесли приговор женщине, посадившей дочь-подростка за руль
Мать, посадившая 13-летнюю дочь за руль авто, попавшего в ДТП, получила два года
ВЛАДИВОСТОК, 20 ноя - РИА Новости. Мать, разрешившая своей 13-летней дочери сесть за руль машины, которая попала в ДТП, где погиб один человек и еще несколько пострадали, приговорили к двум годам лишения свободы, сообщает объединенная пресс-служба судов по региону.
Двадцатого августа 2025 года в аварии в Дальнереченске один мужчина погиб, ещё шесть человек, включая четверых детей, были госпитализированы. По данным полиции, за рулём автомобиля была несовершеннолетняя, не имеющая прав: она не справилась с управлением, съехала с дороги и врезалась в дерево. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости, что в ДТП пострадали двое семилетних детей, 13-летняя девочка и двухлетний малыш. Двое детей были в тяжелом состоянии, сообщал СУСК. Позже во Владивостокской клинической больнице №2 сообщали, что пятеро из шести пострадавших проходят лечение в нейрохирургическом отделении, их состояние - средней тяжести.
"Вынесен приговор в отношении матери, посадившей за руль несовершеннолетнюю дочь… Подсудимая признана виновной, ей назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы с ограничениями, установленными ч. 1 ст. 53 УК РФ", - говорится в сообщении
