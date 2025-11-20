https://ria.ru/20251120/prigovor-2056352156.html
Суд утвердил штраф для рэпера OG Buda за пропаганду наркотиков в треках
Суд утвердил штраф для рэпера OG Buda за пропаганду наркотиков в треках - РИА Новости, 20.11.2025
Суд утвердил штраф для рэпера OG Buda за пропаганду наркотиков в треках
Мосгорсуд утвердил штраф в 50 тысяч рублей для рэпера OG Buda (Григорий Ляхов) за пропаганду наркотиков в треках, сообщили РИА Новости в суде.
Суд утвердил штраф для рэпера OG Buda за пропаганду наркотиков в треках
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд утвердил штраф в 50 тысяч рублей для рэпера OG Buda (Григорий Ляхов) за пропаганду наркотиков в треках, сообщили РИА Новости в суде.
"Мосгорсуд
оставил постановление Никулинского районного суда Москвы
без изменения", - сказал собеседник агентства.
Летом Никулинский суд Москвы признал Ляхова виновным по части 1.1 статьи 6.13 КоАП (пропаганда наркотиков в сети интернет) и назначил штраф в размере 50 тысяч рублей.
Как следует из материалов дела, в своем сообществе в соцсети "ВКонтакте" артист опубликовал видеоклип под названием "На кассе", а также музыкальные композиции "На Кортах", "Сабака (A.D.H.D)", "Грусть", "Дзагоев", в текстах которых содержится информация о наркотических средствах. Аналогичные композиции были опубликованы на "Яндекс. Музыке" и YouTube.
Был составлен протокол, эксперты сочли, что в них содержится "совокупность психологических и лингвистических признаков пропаганды наркотических средств, а также информация о способах использования/употребления наркотических веществ и выражено положительное отношение к наркотическим средствам".
У рэпера вышло несколько альбомов, в 2022 году он победил в рейтинге журнала Forbes "30 до 30" в категории "Музыка".