Суд утвердил штраф для рэпера OG Buda за пропаганду наркотиков в треках

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд утвердил штраф в 50 тысяч рублей для рэпера OG Buda (Григорий Ляхов) за пропаганду наркотиков в треках, сообщили РИА Новости в суде.

Мосгорсуд оставил постановление Никулинского районного суда Москвы без изменения", - сказал собеседник агентства.

Летом Никулинский суд Москвы признал Ляхова виновным по части 1.1 статьи 6.13 КоАП (пропаганда наркотиков в сети интернет) и назначил штраф в размере 50 тысяч рублей.

Как следует из материалов дела, в своем сообществе в соцсети "ВКонтакте" артист опубликовал видеоклип под названием "На кассе", а также музыкальные композиции "На Кортах", "Сабака (A.D.H.D)", "Грусть", "Дзагоев", в текстах которых содержится информация о наркотических средствах. Аналогичные композиции были опубликованы на "Яндекс. Музыке" и YouTube.

Был составлен протокол, эксперты сочли, что в них содержится "совокупность психологических и лингвистических признаков пропаганды наркотических средств, а также информация о способах использования/употребления наркотических веществ и выражено положительное отношение к наркотическим средствам".