Суд утвердил штраф для рэпера OG Buda за пропаганду наркотиков в треках - РИА Новости, 20.11.2025
16:05 20.11.2025
Суд утвердил штраф для рэпера OG Buda за пропаганду наркотиков в треках
Суд утвердил штраф для рэпера OG Buda за пропаганду наркотиков в треках - РИА Новости, 20.11.2025
Суд утвердил штраф для рэпера OG Buda за пропаганду наркотиков в треках
Мосгорсуд утвердил штраф в 50 тысяч рублей для рэпера OG Buda (Григорий Ляхов) за пропаганду наркотиков в треках, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 20.11.2025
москва, московский городской суд, происшествия
Москва, Московский городской суд, Происшествия
Суд утвердил штраф для рэпера OG Buda за пропаганду наркотиков в треках

Суд утвердил штраф для рэпера OG Buda в 50 тыс руб за пропаганду наркотиков

© Фото : @budaogРэп-исполнитель OG Buda
Рэп-исполнитель OG Buda - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© Фото : @budaog
Рэп-исполнитель OG Buda. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд утвердил штраф в 50 тысяч рублей для рэпера OG Buda (Григорий Ляхов) за пропаганду наркотиков в треках, сообщили РИА Новости в суде.
"Мосгорсуд оставил постановление Никулинского районного суда Москвы без изменения", - сказал собеседник агентства.
Рэпер KIZARU - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Суд запретил три песни рэпера Kizaru за пропаганду наркотиков
27 июня, 14:53
27 июня, 14:53
Летом Никулинский суд Москвы признал Ляхова виновным по части 1.1 статьи 6.13 КоАП (пропаганда наркотиков в сети интернет) и назначил штраф в размере 50 тысяч рублей.
Как следует из материалов дела, в своем сообществе в соцсети "ВКонтакте" артист опубликовал видеоклип под названием "На кассе", а также музыкальные композиции "На Кортах", "Сабака (A.D.H.D)", "Грусть", "Дзагоев", в текстах которых содержится информация о наркотических средствах. Аналогичные композиции были опубликованы на "Яндекс. Музыке" и YouTube.
Был составлен протокол, эксперты сочли, что в них содержится "совокупность психологических и лингвистических признаков пропаганды наркотических средств, а также информация о способах использования/употребления наркотических веществ и выражено положительное отношение к наркотическим средствам".
У рэпера вышло несколько альбомов, в 2022 году он победил в рейтинге журнала Forbes "30 до 30" в категории "Музыка".
Рэпер Yanix - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Суд в Волгограде оштрафовал рэпера Yanix за песни о марихуане
6 ноября, 14:29
6 ноября, 14:29
 
МоскваМосковский городской судПроисшествия
 
 
