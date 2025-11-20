https://ria.ru/20251120/prada-2056399988.html
Сын Прада сообщил, что возглавит Versace
Сын Прада сообщил, что возглавит Versace - РИА Новости, 20.11.2025
Сын Прада сообщил, что возглавит Versace
Сын дизайнера Миуччи Прада Лоренцо Бертелли сообщил, что станет исполнительным президентом Versace после завершения поглощения модного дома группой Prada.
Сын Прада сообщил, что возглавит Versace
Сын Прада Лоренцо Бертелли сообщил, что возглавит бренд Versace
РИМ, 20 ноя – РИА Новости. Сын дизайнера Миуччи Прада Лоренцо Бертелли сообщил, что станет исполнительным президентом Versace после завершения поглощения модного дома группой Prada.
В апреле итальянский дом моды Prada начал приобретение бренда Versace
у холдинга Capri Holdings за 1,4 миллиарда долларов.
"Мы близки к завершению сделки по Versace, я буду исполнительным президентом", - сказал 37-летний Бертелли в подкасте агентства Блумберг.
В настоящее время он занимает должность директора по маркетингу и руководителя отдела корпоративной социальной ответственности Prada.
"Бренд намного больше, чем его текущий оборот", - сказал Бертелли, назвав покупку Versace "стратегическим решением" Prada.
По его словам, в течение первого года после того, как он возглавит Versace, не следует ожидать больших изменений.