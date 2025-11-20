Рейтинг@Mail.ru
18:34 20.11.2025 (обновлено: 18:46 20.11.2025)
Сын Прада сообщил, что возглавит Versace
Сын Прада сообщил, что возглавит Versace
Сын дизайнера Миуччи Прада Лоренцо Бертелли сообщил, что станет исполнительным президентом Versace после завершения поглощения модного дома группой Prada. РИА Новости, 20.11.2025
миучче прада, versace, в мире
Миучче Прада, Versace, В мире
Сын Прада сообщил, что возглавит Versace

Сын Прада Лоренцо Бертелли сообщил, что возглавит бренд Versace

© AP Photo / Antonio CalanniЛоренцо Бертелли
© AP Photo / Antonio Calanni
Лоренцо Бертелли. Архивное фото
РИМ, 20 ноя – РИА Новости. Сын дизайнера Миуччи Прада Лоренцо Бертелли сообщил, что станет исполнительным президентом Versace после завершения поглощения модного дома группой Prada.
В апреле итальянский дом моды Prada начал приобретение бренда Versace у холдинга Capri Holdings за 1,4 миллиарда долларов.
"Мы близки к завершению сделки по Versace, я буду исполнительным президентом", - сказал 37-летний Бертелли в подкасте агентства Блумберг.
В настоящее время он занимает должность директора по маркетингу и руководителя отдела корпоративной социальной ответственности Prada.
"Бренд намного больше, чем его текущий оборот", - сказал Бертелли, назвав покупку Versace "стратегическим решением" Prada.
По его словам, в течение первого года после того, как он возглавит Versace, не следует ожидать больших изменений.
Миучче ПрадаVersaceВ мире
 
 
