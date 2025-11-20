Khaleej Times сообщила о росте российского агроэкспорта в ОАЭ

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Государственная программа продвижения национального бренда "Сделано в России", утвержденная правительством в феврале этого года, координатором которой выступает Российский экспортный центр (Входит в ВЭБ.РФ), способствует усилению позиций российского агропромышленного комплекса на Ближнем Востоке, сообщила ведущая эмиратская газета Khaleej Times, опубликовав материал о росте поставок российской продукции в Объединённые Арабские Эмираты.

По данным издания, в первом квартале 2025 года объём российского сельскохозяйственного экспорта в ОАЭ превысил 290 тысяч тонн, что на 26% больше, чем годом ранее. Наибольший прирост зафиксирован в категории молочной продукции - её поставки увеличились в 7,7 раза, при этом экспорт мороженого вырос втрое.

Значительный вклад в динамику внесли и другие ключевые товарные группы: поставки зерна достигли 268 тысяч тонн, из которых 244 тысячи тонн составила пшеница, экспорт бобовых почти удвоился до 13,5 тысячи тонн, а экспорт мясной продукции увеличился на 30% и превысил 1,9 тысячи тонн.

Как отмечает Khaleej Times, за ростом поставок стоит российский национальный бренд "Сделано в России", объединяющий производителей различных отраслей - от пищевой и текстильной промышленности до машиностроения и высоких технологий. Сертификат бренда подтверждает российское происхождение продукции и её соответствие международным стандартам - критически важным для рынков стран ССАГПЗ.

Издание приводит примеры компаний, уже укрепивших свои позиции в ОАЭ под единым национальным брендом. Среди них - BRPI и Eskimos, поставляющие молочную продукцию, а также зерновая компания Mistral Trading, расширяющая экспорт круп и бобовых.

Газета также уделила внимание агрохолдингу "Мираторг", который, обладая полной производственной цепочкой - от выращивания скота до упаковки - ежегодно производит более миллиона тонн мяса и с 2015 года обеспечивает стабильные поставки в страны Персидского залива. В 2025 году компания открыла фирменный шоурум Miratorg Signature в Дубае, представив линейку премиальной говядины, включая Black Angus и Cross Wagyu, сертифицированную по стандартам "Халяль".

В материале подчёркивается, что философия "Сделано в России" включает не только высокие стандарты качества, но и ответственное производство. "Мираторг" реализует экологические проекты: восстанавливает заброшенные сельхозземли, использует очищенную воду повторно, переводит транспорт на метановое топливо и снижает отходность производства.