Решения Нюрнбергских процессов нерушимы, заявил российский посол

БЕРЛИН, 20 ноя - РИА Новости. Решения Нюрнбергских процессов нерушимы и неоспоримы, как бы ревизионисты от политики на Западе ни пытались переписать историю, заявил РИА Новости посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев к годовщине начала Нюрнбергских процессов.

"Решения Нюрнбергского трибунала нерушимы и неоспоримы, как бы сегодняшние ревизионисты от политики ни пытались переписать историю. Их усилия по дискредитации нашей страны, замалчиванию подвига советского народа, его жертв, сносы памятников, запреты на демонстрацию символов Великой Победы не находят поддержки рядовых граждан", - сказал он.

Нечаев отметил, что по крайней мере в Германии это совершенно очевидно.

"Люди помнят, кто их освобождал и какую огромную цену заплатил советский народ за это освобождение", - подчеркнул дипломат.

