Рейтинг@Mail.ru
Решения Нюрнбергских процессов нерушимы, заявил российский посол - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:10 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/posol-2056237402.html
Решения Нюрнбергских процессов нерушимы, заявил российский посол
Решения Нюрнбергских процессов нерушимы, заявил российский посол - РИА Новости, 20.11.2025
Решения Нюрнбергских процессов нерушимы, заявил российский посол
Решения Нюрнбергских процессов нерушимы и неоспоримы, как бы ревизионисты от политики на Западе ни пытались переписать историю, заявил РИА Новости посол РФ в... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T11:10:00+03:00
2025-11-20T11:10:00+03:00
в мире
германия
россия
нюрнберг
сергей нечаев (дипломат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155069/89/1550698925_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_5d3a9af324f83f434df95368697c0889.jpg
https://ria.ru/20251118/istorik-2055617789.html
https://ria.ru/20251119/njurnberg-2055903141.html
германия
россия
нюрнберг
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155069/89/1550698925_64:0:1200:852_1920x0_80_0_0_6247349dd12cb0de9a7bc98f31304171.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, россия, нюрнберг, сергей нечаев (дипломат)
В мире, Германия, Россия, Нюрнберг, Сергей Нечаев (дипломат)
Решения Нюрнбергских процессов нерушимы, заявил российский посол

Посол Нечаев: решения Нюрнберга нерушимы и неоспоримы

© Фото : Министерство иностранных дел Российской ФедерацииСергей Нечаев
Сергей Нечаев - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© Фото : Министерство иностранных дел Российской Федерации
Сергей Нечаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 20 ноя - РИА Новости. Решения Нюрнбергских процессов нерушимы и неоспоримы, как бы ревизионисты от политики на Западе ни пытались переписать историю, заявил РИА Новости посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев к годовщине начала Нюрнбергских процессов.
"Решения Нюрнбергского трибунала нерушимы и неоспоримы, как бы сегодняшние ревизионисты от политики ни пытались переписать историю. Их усилия по дискредитации нашей страны, замалчиванию подвига советского народа, его жертв, сносы памятников, запреты на демонстрацию символов Великой Победы не находят поддержки рядовых граждан", - сказал он.
Международный военный трибунал над бывшими руководителями гитлеровской Германии - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Нюрнбергский трибунал развеял миф о "чистом вермахте", заявил историк
18 ноября, 06:01
Нечаев отметил, что по крайней мере в Германии это совершенно очевидно.
"Люди помнят, кто их освобождал и какую огромную цену заплатил советский народ за это освобождение", - подчеркнул дипломат.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 20 ноября в 11 мск.
В четверг исполняется 80 лет с момента начала Нюрнбергского процесса над главными военными преступниками Германии. Международный военный трибунал в Нюрнберге был учрежден по инициативе СССР, США, Великобритании и Франции для того, чтобы расследовать преступления руководства нацистской Германии. После почти годового разбирательства суд вынес 12 смертных приговоров, а также признал преступными организациями СД, гестапо, Национал-социалистическую немецкую партию (НСДАП) и СС. В ходе последующих 12 нюрнбергских процессов, которые прошли с 1946 по 1949 годы, были вынесены приговоры нацистским деятелям меньшего масштаба.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Для Нюрнберга-2 нет политической воли, заявил историк
19 ноября, 06:53
 
В миреГерманияРоссияНюрнбергСергей Нечаев (дипломат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала