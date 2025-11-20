Польские националисты раскритиковали решение МИД закрыть консульство России

ВАРШАВА, 20 ноя – РИА Новости. Польские националисты из партии "Конфедерация польской короны" обратились к министру иностранных дел страны Радославу Сикорскому с резкой критикой решения о закрытии консульства России в Гданьске.

В среду Сикорски объявил о решении отозвать разрешение на работу российского консульского представительства в Гданьске

"Ваше решение о закрытии последнего российского консульства в Польше является ошибкой, которая побуждает к более глубоким размышлениям о стратегии, реализуемой польским правительством в отношении Российской Федерации. Из этой стратегии не может получиться ничего хорошего ни для польского народа, ни для мира в регионе, а единственной сиюминутной выгодой для вас лично является кратковременное появление в СМИ", - говорится в письме лидеров партии, адресованном главе польского МИД.

Его авторы указывают, что глава польского МИД идет "по пути эскалации, который подвергает риску поляков, пребывающих на территории России , серьёзной угрозе", и игнорирует факт, что "поляки в России могут оказаться на значительно большем расстоянии, когда захотят добраться до своих посольства или консульства", чем россияне в Польше.

"Ваша стратегия, реализуемая правительством, — это продолжение антироссийской политики, основанной на диверсионных действиях, направленных на разрушение польско-российских отношений и ухудшение положения Польши в международной обстановке", - говорится в письме.

Его авторы подозревают Сикорского в том, что он хочет втянуть Польшу в разрушительный конфликт.

"Ваш путь ведёт к разрушению всех польско-российских отношений, а не к их улучшению. Разве Вы думаете, что закрытие консульства поможет Польше? Или это очередной шаг к тотальному разрыву отношений, как это было на Украине ?.. Наблюдая за Вашей политикой, можно сделать вывод, что вы сознательно хотите втянуть Польшу в конфликт, который будет разрушительным для нашей страны", - говорится в письме.

В нем также указывается на опасность создания в Польше враждебного образа России.

"Вы игнорируете реальные угрозы для Польши, потому что сосредоточены на создании "врага", на поддержании образа России как агрессора. Это, конечно, удобно и политически эффективно, но крайне опасно. Ваша политика делает Польшу слабее, а не сильнее. Вы пытаетесь убедить поляков, что Россия — враг, который якобы всё время стремится нанести нам вред", - говорится в тексте письма.

Его авторы призывают главу МИД "проявить мудрость и начать искать пути к деэскалации, а не к дальнейшему обострению отношений".

Полиция Мазовецкого воеводства Польши 16 ноября сообщила о повреждении железнодорожной линии, ведущей на Украину. В понедельник Туск заявил, что причиной повреждения стал взрыв.