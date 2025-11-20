Польские националисты раскритиковали решение МИД закрыть консульство России

ВАРШАВА, 20 ноя – РИА Новости. Польские националисты из партии "Конфедерация польской короны" обратились к министру иностранных дел страны Радославу Сикорскому с резкой критикой решения о закрытии консульства России в Гданьске.
В среду Сикорски объявил о решении отозвать разрешение на работу российского консульского представительства в Гданьске.
"Ваше решение о закрытии последнего российского консульства в Польше является ошибкой, которая побуждает к более глубоким размышлениям о стратегии, реализуемой польским правительством в отношении Российской Федерации. Из этой стратегии не может получиться ничего хорошего ни для польского народа, ни для мира в регионе, а единственной сиюминутной выгодой для вас лично является кратковременное появление в СМИ", - говорится в письме лидеров партии, адресованном главе польского МИД.
Его авторы указывают, что глава польского МИД идет "по пути эскалации, который подвергает риску поляков, пребывающих на территории России, серьёзной угрозе", и игнорирует факт, что "поляки в России могут оказаться на значительно большем расстоянии, когда захотят добраться до своих посольства или консульства", чем россияне в Польше.
"Ваша стратегия, реализуемая правительством, — это продолжение антироссийской политики, основанной на диверсионных действиях, направленных на разрушение польско-российских отношений и ухудшение положения Польши в международной обстановке", - говорится в письме.
Его авторы подозревают Сикорского в том, что он хочет втянуть Польшу в разрушительный конфликт.
"Ваш путь ведёт к разрушению всех польско-российских отношений, а не к их улучшению. Разве Вы думаете, что закрытие консульства поможет Польше? Или это очередной шаг к тотальному разрыву отношений, как это было на Украине?.. Наблюдая за Вашей политикой, можно сделать вывод, что вы сознательно хотите втянуть Польшу в конфликт, который будет разрушительным для нашей страны", - говорится в письме.
В нем также указывается на опасность создания в Польше враждебного образа России.
"Вы игнорируете реальные угрозы для Польши, потому что сосредоточены на создании "врага", на поддержании образа России как агрессора. Это, конечно, удобно и политически эффективно, но крайне опасно. Ваша политика делает Польшу слабее, а не сильнее. Вы пытаетесь убедить поляков, что Россия — враг, который якобы всё время стремится нанести нам вред", - говорится в тексте письма.
Его авторы призывают главу МИД "проявить мудрость и начать искать пути к деэскалации, а не к дальнейшему обострению отношений".
Полиция Мазовецкого воеводства Польши 16 ноября сообщила о повреждении железнодорожной линии, ведущей на Украину. В понедельник Туск заявил, что причиной повреждения стал взрыв.
Во вторник Туск сообщил, что, по данным польского следствия, диверсию на железной дороге совершили двое граждан Украины. При этом он заявил, что эти граждане якобы сотрудничали с РФ, но никаких доказательств не привел. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал примечательным тот факт, что украинцы фигурируют в ситуации, связанной с диверсией на железной дороге в Польше. Он также отметил, что в Польше Россию обвиняют во всех проявлениях гибридной войны, было бы странно, если бы Москву не обвинили и в диверсии на железной дороге.