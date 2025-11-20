Рейтинг@Mail.ru
Польша выдвинула требование Белоруссии - РИА Новости, 20.11.2025
13:08 20.11.2025 (обновлено: 13:09 20.11.2025)
Польша выдвинула требование Белоруссии
Польша выдвинула требование Белоруссии
в мире
польша
белоруссия
украина
в мире, польша, белоруссия, украина
В мире, Польша, Белоруссия, Украина
Польша выдвинула требование Белоруссии

Польша потребовала от Белоруссии выдать двух украинцев

ВАРШАВА, 20 ноя – РИА Новости. Польша требует от Белоруссии выдать двоих граждан Украины, подозреваемых в совершении взрыва на железной дороге, сообщил журналистам пресс-секретарь МИД Польши Мачей Вевюр.
"Вчера временному поверенному в делах Белоруссии была вручена нота с требованием выдачи двоих граждан Украины, подозреваемых в совершении диверсии", - рассказал Вевюр.
Полиция Мазовецкого воеводства Польши 16 ноября сообщила о повреждении железнодорожной линии, ведущей на Украину. В понедельник Туск заявил, что причиной повреждения стал взрыв. Во вторник он сообщил, что, по данным польского следствия, диверсию на железной дороге совершили двое граждан Украины, которые выехали в Белоруссию. При этом Туск заявил, что эти граждане якобы сотрудничали с РФ, но никаких доказательств не привел. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал примечательным тот факт, что украинцы фигурируют в ситуации, связанной с диверсией на железной дороге в Польше. Он также отметил, что в Польше Россию обвиняют во всех проявлениях гибридной войны, было бы странно, если бы Москву не обвинили и в диверсии на железной дороге.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Песков прокомментировал заявления Польши о задержанных за взрывы украинцах
19 ноября, 12:48
 
