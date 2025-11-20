МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Скорые выводы польских властей о виновных во взрывах на железной дороге - оправдание антироссийской истерии и агрессии, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Он отметил, что Россия никогда не поставит под удар жизни мирных граждан, тем более занимаясь диверсиями на транспортной инфраструктуре. По его словам, это "классический почерк террористического режима (Владимира – ред.) Зеленского, который ради отвлечения внимания от коррупционного скандала не гнушается теперь ничем".