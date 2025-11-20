Слуцкий прокомментировал решение Польши закрыть российское консульство

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Скорые выводы польских властей о виновных во взрывах на железной дороге - оправдание антироссийской истерии и агрессии, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Варшава упорно ищет "русский след" во взрывах на железной дороге даже когда за версту тянет "украинским духом". ... Что же касается собранных в ходе нескольких десятков часов (!) доказательств якобы причастности России - грош им цена. Скорые выводы польских властей о виновных в терактах, как и решение закрыть российское консульство - оправдание антироссийской истерии и агрессии", - написал Слуцкий в Telegram-канале.
Он отметил, что Россия никогда не поставит под удар жизни мирных граждан, тем более занимаясь диверсиями на транспортной инфраструктуре. По его словам, это "классический почерк террористического режима (Владимира – ред.) Зеленского, который ради отвлечения внимания от коррупционного скандала не гнушается теперь ничем".
"Какой ответ дает Варшава украинским террористам? Ассиметричный в стиле русофобской паранойи: в польский МИД вызывают российского временно поверенного в делах и закрывают Консульство РФ в Гданьске", - добавил Слуцкий.
Полиция Мазовецкого воеводства Польши 16 ноября сообщила о повреждении железнодорожной линии, ведущей на Украину. В понедельник премьер Польши Дональд Туск заявил, что причиной повреждения стал взрыв. Во вторник он сообщил, что, по данным польского следствия, диверсию на железной дороге совершили двое граждан Украины, которые выехали в Белоруссию. При этом Туск заявил, что эти граждане якобы сотрудничали с РФ, но никаких доказательств не привел. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал примечательным тот факт, что украинцы фигурируют в ситуации, связанной с диверсией на железной дороге в Польше. Он также отметил, что в Польше Россию обвиняют во всех проявлениях гибридной войны, было бы странно, если бы Москву не обвинили и в диверсии на железной дороге.
В среду глава МИД Польши Радослав Сикорский объявил о решении отозвать разрешение на работу российского консульского представительства в Гданьске.