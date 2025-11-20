Рейтинг@Mail.ru
Слуцкий прокомментировал решение Польши закрыть российское консульство - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:29 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/polsha-2056163561.html
Слуцкий прокомментировал решение Польши закрыть российское консульство
Слуцкий прокомментировал решение Польши закрыть российское консульство - РИА Новости, 20.11.2025
Слуцкий прокомментировал решение Польши закрыть российское консульство
Скорые выводы польских властей о виновных во взрывах на железной дороге - оправдание антироссийской истерии и агрессии, заявил председатель комитета Госдумы по... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T01:29:00+03:00
2025-11-20T01:29:00+03:00
в мире
россия
польша
украина
леонид слуцкий (политик)
дональд туск
дмитрий песков
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149926/49/1499264951_0:371:2982:2048_1920x0_80_0_0_c32a1eff27aa45b2390dcf77ffbac55b.jpg
https://ria.ru/20251119/polsha-2056085882.html
https://ria.ru/20251119/posol-2055994174.html
россия
польша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149926/49/1499264951_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_367145cad183e70a324fdcca6d12fc86.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, польша, украина, леонид слуцкий (политик), дональд туск, дмитрий песков, госдума рф
В мире, Россия, Польша, Украина, Леонид Слуцкий (политик), Дональд Туск, Дмитрий Песков, Госдума РФ
Слуцкий прокомментировал решение Польши закрыть российское консульство

Слуцкий назвал выводы польских властей о виновных в диверсии оправданием истерии

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкДворцовая площадь в Варшаве
Дворцовая площадь в Варшаве - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Дворцовая площадь в Варшаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Скорые выводы польских властей о виновных во взрывах на железной дороге - оправдание антироссийской истерии и агрессии, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Варшава упорно ищет "русский след" во взрывах на железной дороге даже когда за версту тянет "украинским духом". ... Что же касается собранных в ходе нескольких десятков часов (!) доказательств якобы причастности России - грош им цена. Скорые выводы польских властей о виновных в терактах, как и решение закрыть российское консульство - оправдание антироссийской истерии и агрессии", - написал Слуцкий в Telegram-канале.
Премьер-министр Польши Дональд Туск на месте ЧП на железной дороге между Варшавой и Люблином - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
В Польше двум украинцам предъявили обвинения в теракте на железной дороге
Вчера, 18:22
Он отметил, что Россия никогда не поставит под удар жизни мирных граждан, тем более занимаясь диверсиями на транспортной инфраструктуре. По его словам, это "классический почерк террористического режима (Владимира – ред.) Зеленского, который ради отвлечения внимания от коррупционного скандала не гнушается теперь ничем".
"Какой ответ дает Варшава украинским террористам? Ассиметричный в стиле русофобской паранойи: в польский МИД вызывают российского временно поверенного в делах и закрывают Консульство РФ в Гданьске", - добавил Слуцкий.
Полиция Мазовецкого воеводства Польши 16 ноября сообщила о повреждении железнодорожной линии, ведущей на Украину. В понедельник премьер Польши Дональд Туск заявил, что причиной повреждения стал взрыв. Во вторник он сообщил, что, по данным польского следствия, диверсию на железной дороге совершили двое граждан Украины, которые выехали в Белоруссию. При этом Туск заявил, что эти граждане якобы сотрудничали с РФ, но никаких доказательств не привел. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал примечательным тот факт, что украинцы фигурируют в ситуации, связанной с диверсией на железной дороге в Польше. Он также отметил, что в Польше Россию обвиняют во всех проявлениях гибридной войны, было бы странно, если бы Москву не обвинили и в диверсии на железной дороге.
В среду глава МИД Польши Радослав Сикорский объявил о решении отозвать разрешение на работу российского консульского представительства в Гданьске.
Поврежденный участок пути в районе города Жичин Мазовецкого воеводства Польши - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Посол в Польше раскритиковал обвинения в адрес России из-за ЧП на ж/д путях
Вчера, 13:31
 
В миреРоссияПольшаУкраинаЛеонид Слуцкий (политик)Дональд ТускДмитрий ПесковГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала