В Лондоне задержали десятки человек на митинге в поддержку Palestine Action

На акции присутствуют десятки полицейских. Вскоре после начала мероприятия они двинулись группами из пяти-десяти человек в толпу и начали выборочно хватать демонстрантов, держащих плакаты с упоминанием запрещённой группы. Всех задержанных сажают в полицейские машины и увозят.

Организатор акции – группа Defend Our Juries, которая с августа проводит кампанию против запрета Palestine Action. Акции рассчитаны на "массовое неповиновение" и массовые аресты демонстрантов, мирно выражающих поддержку Palestine Action. На всех предыдущих акциях полиция задерживала сотни человек и привлекала к операции тысячи полицейских, в том числе из других регионов. В октябре полиция Лондона сообщила о предъявлении обвинений в поддержке террористической организации уже 134 сторонникам Palestine Action. Обвинения предъявлены в соответствии со статьей 13 закона о терроризме. В случае признания виновными сторонникам Palestine Action грозит до шести месяцев тюрьмы.