В Лондоне задержали десятки человек на митинге в поддержку Palestine Action

ЛОНДОН, 20 ноя - РИА Новости. Британская полиция задерживает десятки человек на митинге в центре Лондона в поддержку запрещенной группы Palestine Action, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее сторонники запрещенной в Великобритании пропалестинской группы Palestine Action анонсировали "самую масштабную кампанию гражданского неповиновения в современной британской истории" в двух десятках городов страны в преддверии судебного слушания по апелляции против запрета Palestine Action 25-27 ноября. Волна протестов началась во вторник. Акции прошли в Ноттингеме, Лидсе, Глостере, Кардиффе, Нортгемптоне, Труро и других городах, всего было задержано более 100 человек. При этом все задержания произошли в Англии и Уэльсе, полиция Шотландии и Северной Ирландии активистов не задерживала.
Участники митинга собрались около 13.00 по местному времени (16.00 мск) перед зданием министерства юстиции на улице Петти Франс в центре Лондона. Они достали фломастеры и написали на своих плакатах "Я выступаю против геноцида, я поддерживаю Palestine Action" и другие лозунги.
На акции присутствуют десятки полицейских. Вскоре после начала мероприятия они двинулись группами из пяти-десяти человек в толпу и начали выборочно хватать демонстрантов, держащих плакаты с упоминанием запрещённой группы. Всех задержанных сажают в полицейские машины и увозят.
Весь периметр места проведения митинга оцеплен неплотным кордоном полиции. На улице образовалась "карусель" из десятков полицейских машин, в которые сажают демонстрантов.
Организатор акции – группа Defend Our Juries, которая с августа проводит кампанию против запрета Palestine Action. Акции рассчитаны на "массовое неповиновение" и массовые аресты демонстрантов, мирно выражающих поддержку Palestine Action. На всех предыдущих акциях полиция задерживала сотни человек и привлекала к операции тысячи полицейских, в том числе из других регионов. В октябре полиция Лондона сообщила о предъявлении обвинений в поддержке террористической организации уже 134 сторонникам Palestine Action. Обвинения предъявлены в соответствии со статьей 13 закона о терроризме. В случае признания виновными сторонникам Palestine Action грозит до шести месяцев тюрьмы.
В июле власти Британии внесли Palestine Action в список террористических организаций. Членство в движении или его поддержка стали уголовным преступлением, наказуемым тюремным заключением сроком до 14 лет. Palestine Action была запрещена после того, как активисты проникли на крупнейшую базу британских ВВС Брайз-Нортон в графстве Оксфордшир, повредили ломом два заправочных самолета Airbus Voyager и распылили красную краску на их турбины. По их заявлению, поводом для акции послужило то, что ВВС Британии ежедневно осуществляют рейсы из Брайз-Нортона на базу Акротири на Кипре, которая задействована в военных операциях в Газе.