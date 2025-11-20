Поиски семьи Усольцевых не дали результатов

КРАСНОЯРСК, 20 ноя – РИА Новости. Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда (КГКУ "Спасатель") при повторных поисках пропавшей в тайге семьи Усольцевых обследовали две пещеры общей протяженностью около 80 метров, поиски результатов не дали, спасатели вернулись в Красноярск, сообщается в Telegram-канале отряда.
"С 17 по 19 ноября краевые спасатели в ходе поиска трех граждан, пропавших в Партизанском районе, обследовали две пещеры протяженностью около 80 метров и около трех километров лесного и скального массива. Поиски результатов не дали. 19 ноября спасатели вернулись в Красноярск", - говорится в сообщении.
Семья Усольцевых потерялась недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Очевидцы видели, как двое взрослых с ребенком с туристическими рюкзаками начинали маршрут в сторону Кутурчинского белогорья. По факту безвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело пункту "а", части 2, статьи 105 УК РФ (Убийство двух или более лиц).
Активные поиски завершились 12 октября. Они перешли в режим точечных задач: теперь ими занимаются профессионалы и аттестованные спасатели. В региональном отделении "Лиза Алерт" поиски Усольцевых назвали самыми масштабными и сложными в истории Красноярского края.
25 октября, 09:11