Поиски семьи Усольцевых не дали результатов

Активные поиски завершились 12 октября. Они перешли в режим точечных задач: теперь ими занимаются профессионалы и аттестованные спасатели. В региональном отделении "Лиза Алерт" поиски Усольцевых назвали самыми масштабными и сложными в истории Красноярского края.