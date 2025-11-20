Меры поддержки участников СВО обсудили на форуме "Единой России" в Химках

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. На форуме ВПП "Единая Россия" в подмосковных Химках уделили особое внимание системной поддержке участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Участник химкинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Владислав Степушин рассказал, о том, как в округе помогают бойцам и их семьям.

"После фронта войти в темп мирной жизни и пройти социализацию очень трудно. “Единая Россия” сделала все для того, чтобы у нас этот процесс проходил легче. Наша Ассоциация ветеранов СВО готова всецело поддержать и партию “Единая Россия” и нашего верховного главнокомандующего Владимира Путина", — приводит пресс-служба слова Степушина.

Сегодня в Подмосковье действует более 30 мер поддержки для участников СВО: выплаты, льготы, помощь в переобучении, трудоустройстве и реабилитации.

Ассоциация начала свою работу в Химках в марте этого года. Организация помогает бойцам на передовой. Благодаря их совместной работе с фондом "Защитники Отечества", комитетом семей воинов Отечества и "Боевым братством" из Химок отправлено более 600 тонн гумгрузов.

Участники Ассоциации активно развиваются профессионально. Так, химчане Александр Александров и Шамиль Хабибуллин проходят обучение по региональной программе "Герои Подмосковья" и уже определились с направлениями своей будущей деятельности.