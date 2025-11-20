Свыше 9 тысяч контейнерных площадок промыли в Московской области

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. В Московской области с сентября по октябрь провели промывку более 9 тысяч контейнерных площадок для сбора отходов, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Наибольшее количество работ выполнено в Талдомском округе — 369 объектов, Орехово-Зуевском — 284 и Пушкинском — 256 площадок.

Промывка контейнерных площадок в регионе - это регулярная процедура для поддержания чистоты. Такие работы проводятся по графику, чтобы предотвратить распространение инфекций, появление грызунов и неприятных запахов.