Свыше 9 тысяч контейнерных площадок промыли в Московской области
Новости Подмосковья
 
17:28 20.11.2025
Свыше 9 тысяч контейнерных площадок промыли в Московской области
Свыше 9 тысяч контейнерных площадок промыли в Московской области

Мусорные контейнеры
Мусорные контейнеры. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. В Московской области с сентября по октябрь провели промывку более 9 тысяч контейнерных площадок для сбора отходов, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
Наибольшее количество работ выполнено в Талдомском округе — 369 объектов, Орехово-Зуевском — 284 и Пушкинском — 256 площадок.
Промывка контейнерных площадок в регионе - это регулярная процедура для поддержания чистоты. Такие работы проводятся по графику, чтобы предотвратить распространение инфекций, появление грызунов и неприятных запахов.
Мытье самих мусорных контейнеров проводят региональные операторы, отвечающие за вывоз отходов. О проблемах с содержанием площадок жители могут сообщать в территориальные отделы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
